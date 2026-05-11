Mislili da je anksioznost, a na kraju ispao hantavirus: 'Francuskinja je jako kritično, zamislite da je ostala dulje na kruzeru...'

Francuskinja koja je bila pozitivna na hantavirus, nakon što je evakuirana s kruzera prijavila je simptome liječnicima na brodu, ali joj je rečeno da je to vjerojatno samo anksioznost, izjavio je španjolski ministar zdravstva. Javier Padilla Bernáldez rekao je da je žena, koja je putovala brodom usred smrtonosne epidemije hantavirusa, imala simptome slične gripi, ali da su se oni činili kao da se povlače, te da nije imala povišenu temperaturu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kasnije je priopćila da je žena u 'vrlo kritičnom' stanju, javlja The Guardian.

Brod MV Hondius isplovio je iz luke na Tenerifima u ponedjeljak navečer, nakon što je u roku od 48 sati evakuirano 120 ljudi iz 23 zemlje u operaciji koju su španjolske vlasti opisale kao 'složenu i bez presedana'. Na brodu je ostalo 26 članova posade i dva zdravstvena djelatnika dok je plovio prema Rotterdamu.

Unatoč smrti troje ljudi koji su bili na brodu, te još osam potvrđenih slučajeva, liječnici iz Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti i španjolske vanjske zdravstvene službe procijenili su francusku putnicu i njezine simptome odbacili kao anksioznost ili stres, rekao je Padilla. 'Nisu smatrali da su ti simptomi kompatibilni s hantavirusom. Zašto? Zato što je ona govorila da je imala epizodu kašlja nekoliko dana ranije koja je nestala, a u tom trenutku imala je nešto poput stresa, anksioznosti ili nervoze. Zato nije klasificirano kao hantavirus', rekao je Padilla.

Govoreći dok je brod napuštao Tenerife, glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus zahvalio je Španjolskoj na pomoći putnicima i dodao da je francuska putnica sada u 'vrlo kritičnom' stanju. 'Zamislite da je ostala dulje na brodu', rekao je. Dodao je da za ljude u zemljama koje su primile putnike 'nema razloga za strah', te je izrazio nadu da će pokazati 'suosjećanje i solidarnost'.

Francuskinja je bila jedna od pet francuskih putnika koji su u nedjelju napustili MV Hondius na Tenerifima i potom zrakoplovom prevezeni u bolnicu u Parizu. Francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist rekla je da se žena u nedjelju navečer počela osjećati vrlo loše te da su testovi bili pozitivni. Dodala je: „Nažalost, simptomi su se tijekom noći pogoršali.” Trenutno se liječi u specijaliziranom odjelu za zarazne bolesti u pariškoj bolnici.

Osobe u zaštitnim odijelima i maskama počele su u nedjelju prevoziti putnike s broda na kopno na Tenerifima. WHO i španjolska vlada ranije su uvjeravali javnost da su svi od 149 putnika i članova posade bez simptoma infekcije, koja uzrokuje simptome slične gripi i može dovesti do respiratornog zatajenja. Padilla je branio pristup, navodeći da je moguće da postoje blaži slučajevi te da se zato svim putnicima i posadi preporučila izolacija od 45 dana od zadnjeg izlaganja, što je dogovoreno od 6. svibnja.

Svaka od 23 zemlje iz kojih dolaze putnici i posada sama odlučuje o svojim mjerama. 'Ne može se reći da ste ih iskrcali i da oni sada šire zarazu. no što se dogodilo s Francuskom primjer je dobre prakse javnog zdravstva kod epidemiološke uzbune, jer da smo smatrali da nitko ne može razviti bolest, ne bismo ni stavljali ljude u karantenu', rekao je Padilla. Dodao je da se stanje pacijentice pogoršalo između broda i zrakoplova, te da su se simptomi razvili nakon ukrcaja na let.

Jedan američki putnik koji je prevezen u Nebrasku također je bio pozitivan, ali bez simptoma. Američke vlasti navele su da je kod jednog putnika potvrđen andski soj hantavirusa, jedini koji se može prenositi među ljudima, dok je drugi imao blage simptome.

Padilla je rekao da testiranje nije moglo biti provedeno na brodu jer nije bilo brzih PCR testova za hantavirus te bi se uzorci morali slati u Madrid, što bi trajalo 24 sata, predugo zbog nadolazećih jakih vjetrova koji su prijetili sigurnosti operacije. Zbog vremenskih uvjeta brod je morao pristati ranije, unatoč zabrinutosti predsjednika Kanarskih otoka da bi to moglo povećati rizik širenja zaraze na kopno. Putnike se prati u više zemalja, a neki koji su već napustili brod također su pod nadzorom. Brod će potom nastaviti plovidbu prema Nizozemskoj s 26 članova posade.