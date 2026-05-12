Unatoč primirju, napadi se nastavljaju s obje strane. Zelenski: 'Rusija nema namjeru prekinuti ovaj rat...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija nema namjeru prekinuti rat te da se Kijev priprema za daljnje napade. Zelenski je dao svoje komentare dok se prekid vatre, dogovoren uz posredovanje SAD-a i povezan s 81. obljetnicom ruske pobjede nad nacističkom Njemačkom, bliži svom kraju. "Danas nije bilo tišine na prvoj crti bojišnice. Rusija nema namjeru prekinuti ovaj rat i mi se, nažalost, pripremamo za nove napade", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Obje strane izvijestile su o borbama duž svoje duge linije bojišnice unatoč primirju, a svaka je optužila drugu za napade dronovima i topništvom. Ukrajina i Rusija su se u petak dogovorile o prekidu vatre od 9. do 11. svibnja kao dio američkog nastojanja za mir nakon više od četiri godine rata izazvanog ruskom invazijom 2022. Trump je u petak izjavio da se nada da će se prekid vatre produžiti, ali već su se u nedjelju pokazivali znakovi napetosti.

Putin je u subotu, nakon obilježavanja Dana pobjede, rekao da misli da se rat bliži kraju. Rekao je da bi bio spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima za Europu, s bivšim njemačkim kancelarom Gerhardom Schröderom kao svojim preferiranim partnerom. No, europski ministri vanjskih poslova, koji su se u ponedjeljak sastali u Bruxellesu, odbacili su Putinov prijedlog o Schröderu jer je radio za ruske državne tvrtke i njegovao bliski odnos s Putinom.