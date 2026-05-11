Shelf oblak snimljen nad Umagom najavljuje kaos: Stiže veliko pogoršanje vremena pa čak i snijeg

Snažno nevrijeme već je pogodilo dijelove Italije, a nestabilan sustav sada se približava Hrvatskoj. Meteorolozi za utorak najavljuju obilnu kišu, grmljavinske pljuskove, jak vjetar i osjetan pad temperature, dok je za cijelu zemlju na snazi meteoalarm. Dramatični prizori već stižu iz Umaga, gdje je snimljen impresivan shelf oblak koji se često pojavljuje uoči snažnog nevremena. Shelf oblak je niska i vodoravna formacija oblaka koja nastaje na prednjem rubu grmljavinskog sustava. Obično izgleda vrlo tamno i prijeteće te se povezuje s dolaskom jakih udara vjetra, obilne kiše i grmljavine.

U prognozi za nadolazeće dane, meteorolog Dragoslav Dragojlović upozorio je na promjenjivo i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i osjetno zahlađenje, osobito u unutrašnjosti zemlje. U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, a temperatura će navečer osjetno pasti. Jutarnje vrijednosti kretat će se između 12 i 16 stupnjeva, dok će dnevna temperatura dosezati od 17 do 20 °C.

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, ponajviše prijepodne i sredinom dana. Navečer se očekuje postupno smirivanje vremena, no temperatura će također osjetno pasti. Na sjevernom Jadranu meteorolozi prognoziraju promjenjivo vrijeme s kišom i mogućim obilnijim pljuskovima, osobito tijekom prijepodneva. U gorskim krajevima očekuje se većinom oblačno uz kišu, a zbog pada temperature u najvišim predjelima moguć je i snijeg ili susnježica. Dragojlović je za HRT naveo kako će "puhati umjereno jugo i južni vjetar koji će poslijepodne okrenuti na umjerenu i jaku buru". Na snazi je i meteoalarm za cijelu zemlju.

U Dalmaciji će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a more će biti umjereno valovito i valovito. Dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 20 i 22 stupnja. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se na krajnjem jugu Hrvatske, no i tamo se mjestimice očekuje kiša, uglavnom poslijepodne i navečer. Puhat će većinom umjereno jugo i južni vjetar.

U srijedu i četvrtak u unutrašnjosti zemlje očekuje se djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme, ali uz hladna jutra. U gorskim krajevima moguć je i slab mraz. U petak ponovno stiže promjenjivije vrijeme uz mjestimičnu kišu. Na Jadranu će sredina tjedna biti stabilnija i sunčanija, dok se u petak ponovno očekuju kiša i jačanje juga te jugozapadnog vjetra.