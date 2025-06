Nepalac žrtva izrabljivača u očaju: 'Ne želim postati policijski slučaj'

Serijsko osnivanje poduzeća koja ne prijavljuju radnike i ne isplaćuju im plaće, pa tako i Master Import gradnje, j.d.o.o.-a koji je na adresi Ulica Vladimira Varićaka 14 u Zagrebu registrirao Marino Hadaš, omogućio je zakon koji je bio na snazi do 17. listopada 2023. Dva mjeseca prije toga Hadaš je osnovao ovu građevinsku firmu koja je u pet mjeseci rada na "baušteli" nepalskom radniku isplatila samo 900 eura i nije ga prijavila, kao ni drugu dvojicu njegovih sunarodnjaka.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima od 20. listopada 2023. i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru od 17. listopada 2023. izmijenjene su odredbe koje su do izmjena ovih zakona regulirale osnivanje trgovačkih društava na način da su osnivači morali uz prijavu za upis priložiti samo svoju izjavu da ni osnivač, a ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nemaju nepodmirene dospjele obveze s osnova javnih davanja.

Uspostavom elektroničke komunikacije između sudskog registra i porezne uprave, nakon podnošenja prijave za upis osnivanja sud po službenoj dužnosti pribavlja potvrdu porezne uprave o tome imaju li osnivač ili društvo s ograničenom odgovornošću čiji je on član i u kojem ima više od 25 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je on jedini član, društvo osoba čiji je on član koji osobno odgovara za obveze društva nepodmirenih dugovanja na osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju je naplatu nadležna Porezna uprava – pojašnjavaju iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te dodaju da potvrda treba sadržavati i podatke za društva koja su brisana u stečajnom postupku s nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava, u kojima je osnivač bio član društva, u kojem je imao poslovni udio koji predstavlja 25 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu, bio je jedini član društva, osoba koja osobno odgovara za obveze društva ili odgovorna osoba. Kad se utvrdi da postoje navedena dugovanja, zakon propisuje da će sud odbiti upis osnivanja.

"Trgovačko društvo koje navodite u Vašem upitu osnovano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25. kolovoza 2023., dakle prije nego što su navedene zakonske izmjene stupile na snagu", odgovaraju iz Ministarstva na naše pitanje o Master Import gradnji i o tome kako kane onemogućiti ovakve serijske prevarante koji oštećuju i radnike, i državu, i dobavljače, ne plaćajući obveze, ne isplaćujući dohotke, poreze ni doprinose.

Podsjećamo kako nam je Državni inspektorat već potvrdio da su i ranije imali prijave koje su upućivale na nezakoniti rad državljanina Indije kod istog poslodavca te su u veljači obavili inspekciju, no nisu im bili dostavljeni konkretni dokazi iz kojih bi proizlazilo da je Indijac doista radio kod Hadaša, a u tijeku nadzora nije bilo moguće izvesti druge dokaze kojima bi se to utvrdilo. Usto, bili su u inspekcijama i u pet drugih trgovačkih društava povezanih s Marinom Hadašem kao osnivačem i direktorom, nad kojima je bio otvoren stečajni postupak i u međuvremenu su brisana iz sudskog registra. U dva su utvrđene nepravilnosti vezane za neprijavljeni rad radnika, a u trećem je zbog neisplate plaća bilo doneseno rješenje o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze pljenidbom.

Nepalski radnik još nije izgubio nadu da će mu nadležni pomoći. U Hrvatsku je ušao legalno, s dozvolom za rad u tvornici namještaja, a kod izrabljivača Hadaša dospio kad tvornica više nije imala potrebe za radnicima. S obzirom na regulirani rad otprije, nije imao razloga vjerovati da ga novi poslodavac neće uredno prijaviti.

– Što mogu učiniti, gospođo? Sad nemam nikakve papire, a nisam ušao nelegalno i ne želim postati policijski slučaj. Pokušavam legalno ostati i platiti porez Vladi – očajan je 30-godišnji radnik čiju pomoć u Nepalu čekaju maleno dijete, supruga i stari roditelji. A trenutačno ne može pomoći ni sebi. Možemo li mu mi pomoći?