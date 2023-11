Neočekivani povratak Camerona u Vladu: Britanski premijer šokirao javnost ovim potezom

Britanski premijer Rishi Sunak imenovao je u ponedjeljak bivšeg čelnika vlade Davida Camerona kao novog ministra vanjskih poslova. Potpuno neočekivani povratak Camerona u vladu šokirao je britansku javnost koja ga najviše pamti po ostavci iz 2016., nakon referenduma o Brexitu. Istovremeno je Sunak smijenio i ministricu unutarnjih poslova Suellu Braverman, i na njezino mjesto postavio dosadašnjeg šefa diplomacije Jamesa Cleverlyja. Godinu dana uoči izbora, premijer pokušava spasiti rejting svoje Konzervativne stranke koja u svim anketama uvjerljivo zaostaje za oporbenim laburistima.

Cameron je na X-u napisao: "Suočavamo se s nizom međunarodnih izazova, uključujući rat u Ukrajini te krizu na Bliskom istoku. U ovom trenutku prave globalne promjene, kao rijetko kada je važno za našu zemlju da stoji uz svoje saveznike, jača svoja partnerstva te se brine da se čuje naš glas. Iako sam bio izvan političke bojišnice u posljednjih sedam godina, nadam se da će mi moje iskustvo - kao konzervativnog lidera u 11 godina i premijera u šest - biti od koristi kako bih pomogao premijeru u borbi s ključnim izazovima".

Cameron je posljednjih sedam godina većinom proveo u tišini, i nije se bavio dnevnom politikom. Pa ipak, 2018. je navodno svojim prijateljima rekao da bi se htio vratiti u središte politike, već tada naznačivši da ga najviše zanima mjesto ministra vanjskih poslova, pišu britanski mediji. Prije dvije godine bio je i uključen u skandal kada je lobirao među državnim ministrima da financiraju kompaniju koja se u međuvremenu ugasila. Zanimljivo, prije nekoliko je tjedana kritizirao odluku premijera Sunaka o ukidanju određenih željezničkih pravaca. Pritom je rekao "Krećemo se u krivom smjeru".

Cameron je dao izjavu o tomu: "Iako se možda nisam slagao s pojedinim odlukama, jasno mi je da je Rishi Sunak snažan i sposoban premijer koji pokazuje primjereno vodstvo u ovim teškim vremenima. Želim mu pomoći da ostvari sigurnost i prosperitet koje naša zemlja treba, i to kao dio najsnažnijeg tima koji služi Ujedinjenom Kraljevstvu i koji se može predstaviti našoj zemlji na sljedećim izborima".

Mnogi su odluku Sunaka da u politički život vrati Camerona povezali upravo s nadolazećim glasanjem. Naime, nakon 13 neprekidnih godina na vlasti, mnogi su se birači umorili od Konzervativne stranke pa ankete redovito pokazuju da su oporbeni laburisti u uvjerljivom vodstvu. U prosjeku, laburisti u anketama imaju podršku 46% birača, a konzervativci tek 25% njih, prema Politicu. Idući su izbori na redu krajem 2024. ili početkom 2025. godine.

Sunak se nada da će uspjeti vratiti dio birača koji prema Cameronu imaju simpatije. No, ima i onih koji mu zamjeraju mnogo toga. Kako je on podržavao ostanak Britanije u Europskoj uniji, ali je i raspisao referendum o ovom pitanju 2016. kako bi umirio stranačku desnicu, danas ima političke protivnike u oba tabora - i proeuropskom, i antieuropskom. Isto tako, neki mu zamjeraju zbog toga što je u njegovo doba Britanija bila vrlo popustljiva prema Kini koja je u međuvremenu postala glavni geopolitički takmac Zapada. Kao premijer, naglašavao je da su odnosi Londona i Pekinga došli u svoju "zlatnu fazu" te je dočekivao kineskog predsjednika Xija Jinpinga u sklopu državnog posjeta Britaniji.

No, neki vjeruju da će imenovanjem umjerenog Camerona kao sigurno najprepoznatljivijeg ministra u javnosti, premijer Sunak ponovno pokušati vratiti centrističke birače. Mnogi misle da u tom kontekstu treba promatrati i to što je Sunak istovremeno smijenio ministricu unutarnjih poslova Suellu Braverman koju je dobar dio medija opisivao kao pretjerano tvrdu desničarku. Ona je svojim komentarima o migrantima, policiji i beskućnicima navukla gnjev medija i oporbe, a najveće je kontroverze izazvala nedavno objavljenim komentarom u novinama The Times. U njemu je optužila londonsku policiju, kojoj je zapravo ona na čelu, da slijedi dvostruke standarde u tretiranju prosvjeda, a propalestinske demonstracije opisala je kao "marš mržnje". Braverman se općenito smatra jednom od najprepoznatljivijih lica desnice unutar same Konzervativne stranke, a njezini pristalice ističu ju kao jednu od rijetkih političarki koja ima hrabrost izreći ono što zaista i misli.

Drugi su joj zamjerali kontroverzne komentare zbog čega su je neki mediji nazvali "Cruella Braverman", prema okrutnoj negativki iz priče 101 dalmatinca. Nedavno je rekla da se protivi tomu da beskućnici spavaju u šatorima na ulici te da želi stati tomu na kraj. Tvrdi da je za neke od tih beskućnika to "izbor načina života" čime je kritičarima dala dodatnu municiju u političkoj borbi. Tako je pitanje njezina ostanka u vladi postalo goruća tema u tamošnjoj javnosti.

