Premijer Sunak donio zakon s kojim nikad ne bi bio premijer

Donji dom britanskog parlamenta trebao bi izglasati kontroverzni zakon o azilu kojim Ujedinjeno Kraljevstvo želi potpuno onemogućiti prelazak tražitelja azila preko La Manchea i njihov dolazak na britansko tlo, čime će se ljudima u potrebi zapravo uskratiti pravo na azil, što je u očitom sukobu s međunarodnim pravom i važećim konvencijama koje obvezuju i Ujedinjeno Kraljevstvo. Brojne nevladine organizacije i Ujedinjeni narodi oštro kritiziraju ovakav zakon, poručujući da Ujedinjeno Kraljevstvo njime krši preuzete međunarodne obveze.

Deportacije u Ruandu

Novi britanski zakon o azilu jedan je od najrigidnijih u zapadnom svijetu. Migrantima koji stupe na britansko tlo nezakonito, a to su praktično svi koji u malim brodovima prelaze preko La Manchea kako bi se dokopali Britanije, bit će ograničeno pravo na azil i trajno zabranjen ulazak u Britaniju, kao i podnošenje zahtjeva za britansko državljanstvo. Zakon predviđa deportaciju nezakonitih migranata u Ruandu ili neku drugu "sigurnu" treću državu, čime vlada u Londonu želi odvratiti migrante od pokušaja prelaska La Manchea. Ideju o deportaciji migranata u Ruandu osmislila je još vlada Borisa Johnsona, ali je prvi let zrakoplova iz Londona prema Ruandi u lipnju prošle godine zaustavio Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu. Nevladine organizacije te deportacije pokušavaju osporiti, smatrajući ih protuzakonitim, iako Britanija nije jedina zemlja koja se odlučila za takvu praksu. Slične mjere prema "nezakonitim migrantima" primjenjuju i druge zemlje, poput Australije, Izraela, Danske, ali i Europska unija u cjelini, koja ima sličan sporazum s Turskom.

Ovdje je nedvojbeno riječ o kršenju Konvencije Ujedinjenih naroda o izbjeglicama iz 1951., kao i Europske konvencije o ljudskih pravima, koje obvezuju i UK, bez obzira na britanski izlazak iz EU prije tri godine. Prema ranijem zakonu migranti koji su stizali u Britaniju imali su pravo zatražiti međunarodnu zaštitu u skladu s UN-ovom konvencijom i Europskom konvencijom, no sada im je to pravo uskraćeno, unatoč upozorenjima humanitarnih organizacija da će to samo povećati troškove i izazvati kaos u britanskom sustavu azila, dok istodobno neće zaustaviti dolazak novih brodica s migrantima na britanske obale.

Konzervativna vlada premijera Rishija Sunaka, međutim, ne odustaje od novog zakona, koji zapravo predstavlja simboličan dovršetak Brexita i "preuzimanja kontrole" nad britanskim granicama, što je bila jedna od ključnih opsesija britanskih desničara i zagovornika Brexita, kao i većine drugih desničara diljem Europe i svijeta, unatoč činjenici da je to dovelo do krize na britanskom tržištu radne snage. Sunak sa stranica britanskih tabloida poručuje migrantima da se ne zavaravaju i da će, u slučaju da u Britaniju dođu nezakonito – iako je zakonit dolazak u njihovom slučaju uglavnom nemoguć, s obzirom na to da je uglavnom riječ o ljudima koji bježe iz najopasnijih zona svijeta, od rata i progona, koji nisu u prilici pribaviti putovnice ili vize, niti su im dostupne "zakonite" mogućnosti ulaska u Britaniju – neće moći ostati u Britaniji. Sunak, porjeklom Indijac, pritom cinično zanemaruje činjenicu da većina onih koji krenu na opasni put preko La Manchea to čine iz očaja, a kritični britanski mediji poručuju aktualnom premijeru da po ovakvom zakonu ni njegovi preci nikad ne bi mogli ući u Veliku Britaniju.

'Jednom za sva vremena'

Premda je Sunak migrantskog porijekla, kao, uostalom, i niz drugih čelnika Konzervativne stranke, što je rezultat osmišljene politike konzervativaca u cilju proširenja biračkog tijela, to ne utječe na činjenicu da njihova stranka provodi ekstremnu antiuseljeničku politiku.

- Jednom za sva vremena preuzimamo nadzor nad našim granicama - poručuje Sunak, dok njegova ministrica unutarnjih poslova Suella Braverman ističe da je Britanija spremna "pomaknuti granice međunarodnog prava" kako bi zaustavila dolazak čamaca s migrantima.