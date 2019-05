Neobična situacija u Varaždinu: Nakon izbora slave i ljevica i desnica i nezavisni

Tko je pobjednik na izborima za vijeća mjesnih odbora u Varaždinu? Pitate li čelnike gradskih stranačkih ogranaka, pobjednici su – svi.

- Građani su poslali dvije jasne poruke, da nisu zadovoljni aktualnom gradskom vlašću Ivana Čehoka i da su svoju punu podršku dali koaliciji SDP - Reformisti - HSU - ističe predsjednica varaždinskih Reformista Natalija Martinčević, ističući da je ta koalicija pobjednik s osvojenim najvećim brojem glasova u mjesnim odborima koji ukupno predstavljaju 76,74 posto birača. - Naša koalicija osvojila je gotovo 80 posto Grada Varaždina i to nas veseli, a to je i jasna poruka gradonačelniku. Vrijeme je da se svi počnu ponašati u skladu sa svojim odgovornim funkcijama, a ne kako se do sada ponašao gradonačelnik - poručio je Miroslav Marković, predsjednik gradskog SDP-a Varaždin. U HDZ-u naglašavaju da su oni pojedinačno osvojili najviše mandata, njih 40.

- Ostvarili smo i puno bolji rezultat u odnosu na izbore prije četiri godine kada smo izašli u širokoj koaliciji. Tada smo pojedinačno imali 33, a danas imamo 40 - rekao je predsjednik gradske organizacije HDZ-a Damir Habijan koji smatra da je ljevica u Varaždinu doživjela potop.

- SDP i njegovi koalicijski partneri od birača su zajedno dobili 50 mandata. Kada se to usporedbi s brojem mandata SDP-a i njegovih aktualnih koalicijskih partnera, koji su na prethodnim izborima dobili 72 mandata, vidljiv je evidentan pad. Ljevica je u potpunosti ujedinjena izašla na izbore i tako ujedinjena dobila puno manju potporu - izračunao je i zaključio da je zapravo HDZ pobjednik izbora. I nezavisni gradonačelnik Ivan Čehok iznimno je zadovoljan rezultatom nezavisnih lista koje je podržao, a osvojile su 34 mandata.

- Jako je mala izlaznost, 15 posto, što odgovara strankama koje imaju svoje stranačko članstvo, osobito koalicijama. Svjesni smo da će sada svi biti pobjednici. Mi nećemo reći da smo pobijedili, ali možemo reći da nismo izgubili jer će se s nama jedino moći formirati vijeća i izabrati predsjednici u 14 od 16 mjesnih odbora - rekao je. I on ističe da je ljevica doživjela potpuni poraz u gradu.

Bit će zanimljivo pratiti kome će se prikloniti Reformisti koji su, podsjeća, u državi i županiji u koaliciji s HDZ-om, a sad su s SDP-om. Koalicija Reformisti – SDP - HSU, koja je imala deset od 16 mjesnih odbora, sad bi ih, računa, mogla imati samo dva jer bi u ostalih 14 vlast mogli formirati HNS, koji je osvojio 15 mandata, HDZ i nezavisne liste.

