'Nemoguće je evakuirati sve suradnike iz Kabula do 31.08., Amerikanci provode stroge kontrole'

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell ocijenio je u subotu da je "nemoguće" evakuirati sve afganistanske suradnike zapadnih vlasti do 31. kolovoza i izrazio žaljenje zbog toga što sigurnosne mjere koje su Sjedinjene Države uvele u kabulskoj zračnoj luci ometaju evakuaciju.

Američka administracija je odredila 31. kolovoza za konačno povlačenje svojih snaga iz Afganistana i planira evakuirati više od 30.000 Amerikanaca i afganistanskih civila.

"To je matematički nemoguće", ocijenio je Borrell u telefonskom razgovoru za agenciju AFP.

"Koliko znam, Amerikanci nisu rekli da će ostati poslije tog roka. No možda će promijeniti mišljenje", dodao je.

"Problem je pristup zračnoj luci. Mjere kontrole i sigurnosti koje provode Amerikanci su veoma stroge. Žalili smo se. Molili smo ih da budu popustljiviji. Ne uspijevamo osigurati prolazak našim suradnicima", priznao je.

VIDEO Očajni građani okupirali zračnu luku u Kabulu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Samo izaslanstvo EU-a u Kabulu ima oko 400 afganistanskih suradnika i članova njihovih obitelji. Obećalo je da će ih izvući, ali do danas ih je tek 150 stiglo u Španjolsku.

"To su djelatni suradnici. No broj Afganistanaca koji su u ovih 20 godina radili s nama je puno veći", istaknuo je.

"U Kabulu su dvije zračne luke. Civilna je u rukama talibana i zrakoplovi odande ne polijeću. Amerikanci kontroliraju vojni aerodrom. U zrakoplov puštaju ljude koji su na pisti. U zrakoplovu koji je danas stigao u Madrid, trećina putnika su Amerikanci", rekao je.

"Ako Amerikanci odu, Europljani nemaju vojnih kapaciteta da bi mogli zauzeti i osigurati vojni aerodrom i talibani će ga zaposjesti", upozorio je. Amerikanci su zajedno s Britancima rasporedili 6000 vojnika radi kontrole vojnog aerodroma.

Josep Borrell je ocijenio da se s talibanima mora razgovarati. "Želite li izvući svoje osoblje, morate razgovarati s talibanima", rekao je.

"Svi se žele dogovoriti s talibanima. Imamo kontakte s njima, ali ne s vođama", dodao je.

"Razgovarati ne znači priznati ih", istaknuo je.

"No bit će nemoguće izvući iz Kabula sve Afganistance kojima treba zaštita. To je nemoguće. To je nezamislivo. Ne treba izmišljati. Postoje prioriteti. Želimo izvući naše državljane i afganistanske suradnike", rekao je na kraju razgovora.