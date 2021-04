Nema revizije postupka kojim je inspekcija utvrdila da pas pronađen u Lazini Čičkoj nije napušten

Nezadovoljna odlukom veterinarske inspekcije da pas pronađen na cesti u Lazini Čičkoj nije napušten, iako je nakon toga završio u Skloništu za životinje Velika Gorica, a policija nakon prijave svjedoka pronašla i tko je psa izbacio iz automobila, naša čitateljica (podaci u uredništvu) zatražila je reviziju postupka veterinarske inspekcije.

Zanimalo ju je tko je i zašto odlučio da je 'policija neutemeljeno zaključila da je pas napušten', zašto je umjesto kazne onome tko je psa ostavio inspekcija zapravo odlučila da je potpuno u redu što su njegovo zbrinjavanje u skloništu platili svi porezni obveznici.

– Upit sam poslala Ministarstvu poljoprivrede, a oni su me prvo prozvali da se predstavim jer je moja prijava bila anonimna. No, smatrala sam da za to nema potrebe – kaže nam čitateljica. S obzirom na to da su svi u ministarstvima i uredima zaštićeni i ne može se doznati tko stoji iza odluka, nije željela otkriti svoje ime. Iz Ministarstva su je zatim uputili na Državnu inspekciju RH, a njezin mail DIRH-u je proslijedila i službenica za informiranje Ministarstva poljoprivrede i zatražila da joj inspekcija odgovori. O svemu je naša čitateljica obavijestila i Vladu RH, koja je osnivač inspekcije. Čekala je mjesecima, ponavljala upite, a odgovore DIRH-a još jednom je zatražila i službenica za informiranje.

– Nakon višemjesečnog prebacivanja odgovornosti i loptanja između Ministarstva i veterinarske inspekcije, odgovor nije stigao. I dalje tražim da se odredi tko je nadležan i odgovoran za ovo pitanje te tražim reviziju istog. Svi kojima je pitanje došlo na znanje, a ignorirali su ga i zaboravili te smatraju da ih se to ne tiče, bit će javno prozvani za nemar i neodgovornost prema poslu. Kao osobe koje obavljate javnu službu i dužnost, nemate pravo na zaštitu privatnosti u slučajevima koji su vezani s javnom službom i dužnosti koju obavljate – napisala je u svom posljednjem mailu. Na naš upit DIRH-u, Ministarstvu poljoprivrede i Vladi RH odgovor stiže nakon više od mjesec dana. Isti je dobila i naša čitateljica.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata u dokaznom postupku prikupila je dokaze koji upućuju da se ne radi o napuštanju psa te je u navedenom smislu pružen i odgovor Policijskoj postaji Velika Gorica. Uvidom u prikupljene dokaze od strane veterinarske inspekcije utvrđeno je da ne postoji osnova za reviziju postupka, s obzirom na zakonski provedeni postupak i prikupljene dokaze – kažu iz DIRH-a.

Koji su to dokazi koje je prikupila veterinarska inspekcija, a upućuju da pas nije napušten, zanimalo nas je. Umjesto konkretnog odgovora, DIRH se poziva na Zakone.

– Odredbama članka 57. stavka 6. Zakona o Državnom inspektoratu propisano da je Državni inspektorat dužan kao inspekcijsku tajnu čuvati svu dokumentaciju (zabilješku, zapisnik, nacrt rješenja, rješenje, zaključak, prekršajni akt, kaznenu prijavu, uputu za rad, izjavu stranke, predstavku, pritužbu) te sve druge podatke i dokaze utvrđene, odnosno nastale u vezi s inspekcijskim postupkom. Istim Zakonom propisano je da dokumentaciju i podatke prikupljene ili utvrđene u inspekcijskom nadzoru te identitet podnositelja predstavke Državni inspektorat može dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani zahtjev u postupcima iz njihove nadležnosti – odgovaraju nam.

Iako nismo tražili zapisnike, dokumentaciju ni imena, nisu odgovorili na naš ponovljeni upit - kako je inspekcija zaključila da pas nije napušten i na što dokazi koje su prikupili onda upućuju? Ne znamo ni kako su došli do tih dokaza. Policija je u svom postupku nekoliko puta ispitala svjedoka događaja prema čijoj prijavi je pronađen i vozač automobila iz kojeg je pas izbačen. Obišla je policija i Lazinu Čičku, provjeravajući poznaje li netko psa, odnosno jesu li ga možda vidjeli i prije tog dana kad je ostavljen na cesti. Veterinarska inspekcija, doznajemo, ništa od toga nije ponovila, a svjedoka koji je sve i prijavio ništa nije pitala.