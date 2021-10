Neki se mostu za Pašman vesele, a drugi se boje da će biti kao Vir

Desetljećima stara ideja o premošćivanju Pašmanskog kanala, čini se, ulazi u završnu fazu. Doduše, i prije gotovo 20 godina prezentacijom tadašnjeg ministra, pokojnog Jure Radića činilo se da će oko dva kilometra dugačak most premostiti plitak i ne baš prometan Pašmanski kanal, no to se nije dogodilo. Ipak, tada nitko nije ni vjerovao u mogućnost izgradnje Pelješkog mosta, koji je danas gotovo završen, a de facto uoči otvaranja Pelješkog mosta, prije nekoliko dana u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture predstavljena je Studija predizvodljivosti povezivanja otoka Pašmana s kopnom.

– Budući most bit će dugačak 2203,5 metara, otprilike kao i Pelješki. Umjesto skupljeg visećeg planira se graditi gredni most, čija bi cijena trebala biti 452 milijuna kuna, pa bi stoga bio i oko pet puta jeftiniji od Pelješkoga. Prezentacijom su istaknuti glavni ciljevi projekta kao što su stvaranje trajne i stabilne prometne povezanosti koja nije pod utjecajem vremenskih prilika, odnosno neprilika te poboljšanje dostupnosti otoka za njegove stanovnike, piše portal Otok Pašman, navodeći studiju Ministarstva iz Morskog.hr.

– Most s procijenjenim iznosom investicije od 452 milijuna kuna ima predviđena dva dijela: most kopno – otok Ričul te most otok Ričul – Pašman, a planirano trajanje gradnje bilo bi tri godine – ističe se uz naglasak za potrebom sufinanciranja projekta, što u prijevodu znači model financiranja kao u slučaju Pelješkog mosta, dakle uz znatna sredstva EU. Poveznica s Pelješkim mostom mogli bi biti i kineski izvođači tog mosta, koji su u srpnju posjetili Pašman. Naime, načelnik Općine Krešimir Ćosić izvijestio je tada novinare Zadarskog lista da su predstavnici kineske kompanije CRBC (China Road and Bridge Corporation), koja gradi most na jugu Hrvatske, posjetili općinu Pašman kako bi se upoznali s mogućnostima gradnje mosta Pašman – kopno.

– Predstavnici CRBC-a informirali su nas da u Hrvatskoj već imaju svu potrebnu opremu i stručnjake koje bi angažirali ako se na lokalnoj i državnoj razini odluči graditi most Pašman – kopno – rekao je tada Ćosić i dodao da su Kinezi spremni koncesionirati most.

A što misle mještani otoka Pašmana, kojih je s onima na s Pašmanom spojenom Ugljanu oko 8000? Što o svemu misle Turanjci pa i autor ovog teksta, koji ima kuću tik do budućeg mosta s kopnene strane? Neki su oduševljeni, a neki, doduše u šali, zazivaju Yula Brynnera…

– Meni će biti dobro jer imam zemlju kojoj će porasti cijena. Ljudi će lakše živjeti kad su povezani s kopnom, ali nestat će i mira – kaže nam Bojan s otoka.

– Ni za živu glavu im to dozvoliti jer će pretvoriti Pašman u Vir. Nemamo mi ni kanalizacije ni infrastrukture – kaže mi Tome, desetljećima vezan za Pašman.

– Zašto bi svi mogli imati normalan život i sve uvjete života, a naša djeca i mladi moraju odlaziti? Most će zaustaviti depopulaciju kad se preko Turnja do Barotula bude moglo na Pašman i Ugljan – kažu s otoka.

– Uh, što će se Turanjci usrećiti bukom s mosta! A i mi kada nam dođu svi oni koji će skladištiti građevinski materijal i strojeve na otocima jer će im biti jeftinije na područjima od posebne skrbi – rekao nam je Zadranin podrijetlom iz Neviđana, a potom i zaključio: – Istina je da će lakše biti doći kopnom do kuće, da nećeš plaćati trajekt koji zadnji odlazi u 20 sati, da cijene neće biti više 20 posto, a plaće isto toliko manje… No, opet, izgubit ćemo mir, a ‘ko to more platit?!

