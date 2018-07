Bernardić: Naravno da neću podnijeti ostavku

Iako sve više članova SDP-a zaziva njegov odlazak, predsjednik SDP-a Davor Bernardić kazao je kako nema namjeru podnijeti ostavku.

– Naravno da neću podnijeti ostavku, imam povjerenje u članice i članove koji su me izabrali – kazao je Bernardić. Komentirao je i pismo koje mu je uručilo petero članova Predsjedništva stranke i u kojem se također traži njegova ostavka, a koje je potpisalo čak 90 uglednih SDP-ovaca. Kazao je da ga je dobio, primio na znanje i da ga ne misli dijeliti s nikim.

[video: 25691 / ]

Pripadnost SDP-u

Komentirao je i sankcije i poručio da je najvažnije razgovarati i smiriti loptu, zahvalio je svima koji mu daju podršku i otkrio kako je raditi u okruženju bez podrške.

– Nije ugodno, ovo je šesti ili sedmi pokušaj rušenja. Način nije dobar, podsjeća na puč, anarhiju, to se ne smije raditi u stranci, u stranci se mora razgovarati na stranačkim tijelima. Najbitnije je zadržati dostojanstvo i osjećaj pripadnosti SDP-u. Apeliram na sve da to zajedno napravimo. Čuvajmo SDP i čuvajmo socijaldemokraciju – kazao je Bernardić te najavio da će ljeto za SDP-ovce biti radno.

I dok su potpisnici pisma za Bernardićevu smjenu komentirali kako nisu ni očekivali da će Bernardić nešto drugo kazati, oni iz vodstva koji su ga na vlast i doveli objašnjavaju da u ovom trenutku Bernardić ništa drugo nije ni mogao kazati. Ali da je njegov odlazak, prije ili kasnije, neminovnost.

Spremnost za taj korak postoji, ali mnogo toga će ovisiti i o tome hoće li se uspjeti postići dogovor s “pučistima” koji su, kaže naš izvor, sada podigli uloge i osim odlaska Bernardića, što su kao zahtjev jedino i naveli u pismu Bernardiću, traže unutarstranačke izbore na svim razinama.

– Od želje da ode Bernardić došli smo do toga da žele izbore za sva stranačka tijela. Zašto? Zato što neki od njih nisu ni u Predsjedništvu ni u Glavnom odboru, a žele biti, odnosno zato što se sve radi radi njih, a ne radi stranke – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

Naš drugi izvor, također blizak Bernardiću, kaže pak kako oni izlaz iz cijele situacije imaju, a on se odnosi na to da će se idućih dana Bernardića zamoliti da napusti mjesto šefa stranke. Izvor vjeruje da će Bernardić na to u konačnici i pristati, a u tom slučaju stranku bi trebao preuzeti Zlatko Komadina kao v. d. šefa stranke.

Prijetnje pismima

– U tom će slučaju Komadina sigurno voditi SDP do euroizbora i za to neće biti potrebno dobiti suglasnost dvije trećine Glavnog odbora jer su oni za manje od godinu dana – kaže izvor iz SDP-a i poručuje da bi pučistima bilo pametnije da odustanu od novih zahtjeva jer bi se i oni mogli susresti s novim zahtjevima. Pa i pismima. Očito se aludira na glasine da se u zagrebačkom SDP-u spremaju na pisanje peticije protiv novog šefa Gordana Marasa koji traži nove izbore u stranci.