Živimo u vrijeme epidemije i u drugim zemljama oko nas je daleko lošija slika. S obzirom da smo sustav spojenih posuda nije nemoguće očekivati da se zaraza širi i kod nas, ali ne treba dizati paniku i mislim da je to situacija zbog toga što epidemija vlada svuda i pandemija oko nas, poručila je Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.

Bubaš je objasnila i kako će izgledat svadbe.

- Neće baš biti policajaca na svakoj svadbi, a možda i neće to tako izgledati ružno ako se svi oni koji budu na tom vjenčanju, okupljanju. Nemojmo samo govoriti o svadbama, ima tu okupljanja koja su možda i nepotrebna na neki način, odnosno kojih smo se mogli suzdržati od njihove organizacije, nisu to isključivo vjenčanja - poručila je Bubaš za RTL, javlja portal Vijesti.hr.

Rekla je kako se pripadnici civilne zaštite ili policajci neće dugo zadržavati 'ako se sve mjere budu provodile'.

Na pitanje hoće li se kažnjavati one koji ne nose maske, Bubaš je rekla kako ona ne može dati odgovor na to pitanje.

- Maske smo do sada govorili da je preporuka da se one koriste naročito u zatvorenim prostorima, sada su one propisane. To je i dobra vježba za jesen u svakom slučaju zašto ne. Novija istraživanje govore da maske smanjuju prijenos zaraze. Na to pitanje o novčanim kaznama vam ne mogu dati odgovor - rekla je.