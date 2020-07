Capak: Ovo su velike brojke, zabrinuti smo. Naši epidemiolozi su na izmaku snaga

U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 140 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako virus cirkulira, ali da situacija ne izmiče kontroli.

Također, dodao je i da epidemiolozi rade 24 sata dnevno i da su na izmaku snaga.

- Nije to eksponencijalni rast, to bi bio veći broj novoboljelih svaki dan, to su ogromne brojke, ali nažalost imamo porast koji ne želimo i nismo očekivali da će biti takav. Otvaranjem aktivnosti znali smo da će nam se pojaviti veće brojke, ali ovo su sad velike brojke i zabrinuti smo zbog toga. Molimo građane da se pridržavaju mjera jer to očito sad ne funkcionira - rekao je Capak za N1 televiziju.