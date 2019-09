Ne želi u mirovinu: Profesor Ćović ima 70 godina i nove funkcije na fakultetu!

S prvim danom listopada, kada i službeno počinje nova akademska godina, profesor Ante Čović preuzet će dužnost povjerenika za znanost na Hrvatskim studijima. Na novu je dužnost Čovića imenovao pročelnik Hrvatskih studija Mario Grčević, a suglasnost za to imenovanje pročelniku je dalo privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija. I ne bi ta vijest bila ni po čemu spektakularna da nije puna apsurda, problema i zakonskih propusta.

Tri problema u imenovanju

Naime, Čović je aktualni prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, pa je s novim imenovanjem u nezavidnu položaju.

Naime, s novim zaduženjem, Čović će raditi dva posla koja su nespojiva i koja se u normalnim okolnostima ne mogu raditi paralelno, niti biti učinkovito obavljana. Štoviše, izvan akademske zajednice paralela s takvim imenovanjem na Hrvatskim studijima mogla bi se povući s činjenicom da, primjerice, ista osoba bude imenovana i gradonačelnikom nekog grada i županom, pa se od nje očekuje stopostotna angažiranost na obje funkcije.

Drugi problem u novom imenovanju Čovića, po kojem su mu zadaci da pomaže pročelniku Grčeviću i u njegovoj odsutnosti predstavlja Hrvatske studije, leži i u pravnoj osnovi – naime, Hrvatski studiji nemaju status pravne osobe pa sve odluke moraju proći Senat.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

A sjednica Senata koja je trebala dati zeleno svjetlo za Čovićevu novu funkciju na koju bi trebao stupiti nije održana. Sjednice se sazivaju jednom mjesečno pa, ako Senat i bude zasjedao u listopadu i raspravljao o Čovićevoj novoj funkciji na Hrvatskim studijima, ta će odluka biti, ili bi trebala biti, nevažeća jer je uslijedila nakon početka rada prorektora na poziciji povjerenika za znanost.

Treći i najveći problem u novom imenovanju Čovića, za kojeg će većina zaposlenika Hrvatskih studija ustvrditi da ima dobru političku podlogu, jest činjenica da je Čović sredinom kolovoza ove godine navršio 70 godina – usprkos tome ostaje u stalnom radnom odnosu. Naime, njemu je 2014. godine produljen ugovor o radu koji je bio važeći do isteka akademske 2019. godine, Ministarstvo obrazovanja na čelu s ministricom Blaženkom Divjak dalo je nedavno jasan odgovor da Čović zbog navršenih 70 godina ne može ostati profesor, pa tako ni prorektor, no baš ništa se nije dogodilo – on u mirovinu nema namjeru ići.

Potrebno dokazati izvrsnost

Da bi u akademskom svijetu, barem onih fakulteta koji imaju status pravne osobe, profesor od 70 ostao u redovnom sustavu, on, odnosno institucija u kojoj radi, mora dokazati akademsku izvrsnost, visok status među studentima i nezamjenjivost. Zato se brojni zaposlenici Hrvatskih studija čude – kako će Čović dokazati svoju nezamjenjivost u radu kada na Hrvatskim studijima, uz status redovnog profesora, predaje samo jedan predmet – Nova etička kultura.

Riječ je o izbornom kolegiju koji nosi tri ECT bodova, a na kojem Čović kao prorektor, a sada i budući povjerenik za znanost Hrvatskih studija, nije jedini predavač – štoviše ima i asistenta.

Ukupna opterećenost kolegija u godini iznosi trideset sati. Zvali smo Hrvatske studije, ali tijekom cijelog popodneva baš nitko nije podizao slušalicu

