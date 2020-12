Ne sliježe se prašina oko reklame gdje je Huljić zamijenio Lina: Loša ili dobra, zamijetilo ju je 84% ljudi

Ja sam rojen da mi bude fino i da jedem čok-čok-Čokolino… Malo tko nije čuo ovaj stih iz reklame za poznati Podravkin proizvod koja, od kada je u rujnu prvi put emitirana, do danas nije prestala dizati prašinu.

I dobri i loši komentari

Dok za jedne Tonči Huljić koji pjeva o Čokolinu donosi dozu zabave i smijeha na male ekrane, drugi cijelu kampanju smatraju potpunim promašajem i srozavanjem poznatog brenda. Ni nekoliko mjeseci nakon njezina lansiranja nema usuglašenog mišljenja je li Podravka povukla dobar potez lansiranjem ove reklame, no može se zaključiti da su svakako povukli potez koji u javnosti nije prošao nezapaženo. Upravo to pokazuju i službene brojke istraživanja agencije Ipsos koje je objavila Podravka, a u kojima stoji kako je novu kampanju za Čokolino zamijetilo 84 posto ljudi u Hrvatskoj, što je gotovo dvostruko više od prosjeka sličnih kampanja. Štoviše, iz agencije objašnjavaju kako je kampanja postala jedna od najzamjećenijih od kada se provode mjerenja.

– Imao sam želju da, kada već radim na jednoj reklami, ona bude upamćena i čini mi se da hoće – kaže Tonči Huljić te dodaje da nije ni trenutka dvojio oko ulaska u projekt iako je, kaže, očekivao i pozitivne i negativne komentare.

– Znam da ima onih koji vole moj rad i onih koji ga ne vole, ali prvih je ipak više – kaže glazbenik kojeg kao promotora kampanje odobrava 70 posto Ipsosovih ispitanika. Huljić je na realizaciji reklame radio s marketinškim timom Podravke, zagrebačkom agencijom McCann i Rinom Barbirom, splitskim redateljem filmova i spotova koji je i dobitnik prošlogodišnjeg Porina za najbolji glazbeni videospot. Ideja spota je bila, kaže Huljić, spojiti poznatu pjesmu s poznatim brendom pa je tako on za potrebe reklame preradio stihove svog hita “Ja sam rojen da mi bude lipo” koji izvodi s bandom Madre Badessa. Uz njega se u reklami pojavljuju sve generacije velike sretne obitelji koja jede Čokolino, za koju su, doduše, mnogi prigovorili kako izgleda iskarikirano i groteskno. Problem je i nastao zbog toga tko se u reklami za Čokolino ne pojavljuje, odnosno što u njoj nema zaštitnog znaka – medvjedića Lina. Inače, prema zahtjevu Podravke na bočnu stranu kartonskog pakiranja dječje hrane 1972. godine stavljen je lik medvjedića, omiljenog lika djece diljem svijeta. U početku se slatki medvjedić zvao Medolino, a proizvodi su dobivali imena prema sastavu – Čokolino, Frutolino, Grisolino… Godine 1995. odlučeno je da se ime medvjedića pojednostavi u Lino, što je do tada bio zvučni i poznati nastavak u svakom nazivu proizvoda.

– Čokolino slavi 50. rođendan i sve ove godine on je bio prezentiran kao hrana za djecu. No činjenica je da Čokolino vole svi i zato smo htjeli ovu reklamu usmjeriti na nove ciljane publike. Nismo izbacili medvjedića Lina, on se pojavljuje u reklami za dječje proizvode s pjevačem Markom Toljom i možda je tako jasnije što smo htjeli postići – kaže direktorica Korporativnog marketinga i komunikacija Podravke Marinka Akrap.

Još će se lomiti koplja

Jedna reklama tako promovira proizvode kao što su Čokolino Fit, Plus, White, Protein i Gluten free, a druga Grisolino, Rižolino, Zobelino… Iako će se oko reklama za ove proizvode vjerojatno još neko vrijeme lomiti koplja, istraživanje je ipak pokazalo da je Čokolino i dalje brend koji 78 posto ispitanika smatra najpozitivnijim u odnosu na sve ostale brendove na tržištu, a odabire ga 47% ispitanih potrošača.