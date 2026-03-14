Gradonačelnik Bad Homburga otkriva koja je svrha nagrade 'Olga Stoss'

Uoči 20. obljetnice dodjele Večernjakove Domovnice u Bad Homburgu, razgovarali smo s gradonačelnikom Bad Homburga Alexanderom Hetjesom o značaju Izbora najpopularnijih Hrvata iz iseljeništva u njegovu gradu, o prijateljstvu Bad Homburga i Dubrovnika te o prvoj dodjeli Nagrade Olga Stoss.

VL: Gospodine gradonačelniče, Bad Homburg je od 2002. godine grad prijatelj Dubrovnika. Što ta veza znači za Vas i Vaš grad?

- Bratimljenje s Dubrovnikom je nešto posebno za Bad Homburg i za mene osobno. Gotovo 25 godina naše gradove povezuje živo prijateljstvo koje se proteže daleko izvan službenih kontakata. Ono napreduje na susretima među ljudima, zajedničkim projektima i predanosti mnogih građana. Pogotovo u vrijeme kada se Europa suočava s velikim izazovima, partnerstva poput ovih pokazuju važnost razmjene, međusobnog razumijevanja i osobnih odnosa između gradova i njihovih stanovnika.

VL: Gospođa Olga Stoss odigrala je središnju ulogu u stvaranju tog partnerstva. Kad gledate unatrag, kakvo je značenje ona imala u povezivanju vaših gradova?

- Gospođa Olga Stoss bila je pokretačka snaga bratimljenja gradova Bad Homburg i Dubrovnik. Bez njezine predanosti, uvjerljive moći i strasti, ova veza vjerojatno nikada ne bi nastala u ovom obliku. Okupljala je ljude, gradila mostove i osigurala da ideja postane istinsko prijateljstvo između dva grada. Mnogi s pravom kažu: Bila je srce i duša ovog partnerstva.

VL: Hrvatska domovinska nagrada Večernjeg lista i Fenix-magazina dodjeljuje se u Bad Homburgu već dugi niz godina. Koju važnost ova manifestacija ima za Vaš grad?

-Hrvatska „Domovnica“ je već dugo važan dio naše povezanosti s Dubrovnikom i hrvatskom zajednicom u Njemačkoj. Dodjeljuje se već 20 godina, od kojih 19 u Bad Homburgu. Nagradom se odaje priznanje pojedincima, udrugama iklubovima koji su dali značajan doprinos hrvatskoj kulturi, ali i povezanosti između naših zemalja. Istodobno, to je uvijek prilika za susrete i vidljivi znak koliko je živo partnerstvo Bad Homburga i Dubrovnika.

VL: Najavljeno je kako će za jubilarnu 20. obljetnicu Domovnice gradovi Bad Homburg i Dubrovnik po prvi put dodijeliti Nagradu Olga Stoss. Koja je svrha te nagrade?

-Nagradom Olga Stoss, gradovi Bad Homburg i Dubrovnik zajednički žele zahvaliti pojedincima koji su dali izvanredan doprinos prijateljstvu između naših gradova. Smatramo kako je prikladno da ta nagrada nosi ime Olge Stoss. Ona obilježava njezinu veliku predanost i pokazuje koliko jedna osoba može postići za razumijevanje između gradova i ljudi.

VL: Čuli smo kako ćete nagradu dodijeliti dvjema osobama. Tko su dobitnici?

- U ovom trenutku to još ne bih otkrio. Ali bit će to dvije osobe koje dugi niz godina daju izvanredan doprinos partnerstvu između naša dva grada i time još više produbljuju povezanost Bad Homburga i Dubrovnika.