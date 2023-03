Nastavljaju se zimski uvjeti: Očekuju se snijeg i bura, izdan i meteoalarm

Danas nastavak zimskih uvjeta. U unutrašnjosti oblačno, u nizinama mjestimice oborina na granici kiše i snijega, a u gorju uglavnom snijeg. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno na jugu i pljuskovima s grmljavinom, javlja DHMZ. Vjetar većinom umjeren, u gorju i jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a južnije umjeren do jak istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura između 4 i 8, u gorju od -1 do 2, a na Jadranu od 8 do 13, na jugu i do 16 °C.

Izdan je crveni meteoalarm za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić. Tamo se očekuju udari vjetra i do 130 km/h. Iz DHMZ-a upozoravaju na visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebno pomorcima. Prisutan je i rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Savjetuju izbjegavanje putovanja, a vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti.

VIDEO: Vakula otkrio kad stiže stabilizacija vremena i možemo li uskoro očekivati toplije dane