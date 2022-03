Nastavlja se sapunica u Muzeju grada Iloka: Upravno vijeće predlaže smjenu ravnateljice, Gradsko vijeće čvrsto stoji iza nje

Poslije događanja u Muzeju grada Iloka i sukoba između ravnateljice muzeja Maje Barić i gradonačelnice Marine Budimir danas je konferenciju za novinare, povodom toga istoga događaja, održala i predsjednica Gradskog vijeća grada Iloka renata Banožić.

- Većina u Gradskom vijeću Iloka čvrsto stoji iza ravnateljice Gradskog muzeja Ilok Maje Barić. Isto tako većina u Gradskom vijeću neće prihvatiti prijedlog Upravnog vijeća o njenom razrješenju – rekla je Banožić.

Govoreći o incidentu Banožić je podsjetila da se incident u muzeju dogodio prvoga radnoga dana Maje Barić koja se na posao vratila poslije odluke Upravnog suda koji je na taj način poništio rješenje gradonačelnice o razrješenju ravnateljice muzeja Maje Barić.

- Gradonačelnici Budimir postao je običaj smjenjivati svakoga tko joj se ne sviđa i ne želi izvršavati njezine zapovijedi. Do sada je zbog takvog njenog ponašanja radna mjesta u Iloku napustilo deset visokobrazovanih kadrova. Neki su smijenjeni, a neki otišli Radi nemogućnosti podnošenja neprestanoga pritiska kojemu su bili izloženi. Kada je ostala bez onih kojima bi mogla zapovijedati dovela je iz Vukovara dvije osobe, koje s Ilokom nemaju veze, i postavlja ih u sva upravna vijeća te oni kroje život Iločanima – rekla je Banožić.

O događanjima u Iloku govorili su i gradski vijećnici Željko Prskalo i Ivan Vrljić koji su ukazali na niz nezakonitosti pa tako i da su na sjednicama Upravnog vijeća muzeja, koje broji pet članova, nazočilo dva člana ali su se odluke ipak donosile.

- Zbog ponašanja gradonačelnice Budimir Ilok je postao nezdrava sredina koju sve više ljudi napušta. Stoga i ne čudi što je po zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine u Iloku registrirano svega nešto više 3.800 stanovnika što je za gotovo dvije tisuće manje nego prije deset godina. Ona sve kontrolira i postala je mali Putin – rekao je Vrljić.

Još jednom o cijelome događaju govorila je i gradonačelnica Marina Budimir koja je ponovno zanijekala da je došlo do bilo kakvog napada na ravnateljicu muzej. Govoreći o smjeni Barić kazala je i kako posjeduje dokaze da se u Muzeju grada Iloka nije radilo kako bi trebalo.

- Evidentirali smo niz nepravilnosti na koje sam ukazivala i tražila da se isprave i usklade sa zakonima. Primjera radi u Muzeju popis imovine nije napravljen još od 2012. Godine, a još uvijek Upravno vijeće Muzej nije izabrao dvoje članova iz svojih redova – rekla je Budimir.

Inače, Upravno vijeće muzeja je na sjednici u utorak donijelo odluku o razrješenju Maje Barić s mjesta ravnateljice. O toj odluci bi se trebalo raspravljati na sjednici Gradskog vijeća grada Iloka koja se održava 7. travnja.

O svemu je još jednom govorila i ravnateljica Muzeja grada Iloka Maja Barić, koja nosi ovratnik radi zadobivenih ozljeda vrata, napominjući kako nju s mjesta ravnateljice može smijeniti jedino Gradsko vijeće.

- Gradonačelnici Marini Budimir zamjeram miješanje u djelovanje i rad Muzeja. Ja sam gradonačelnicu prijavila za niz financijskih nepravilnosti i da me nije smijenila ona bi morala razrješavati te nepravilnosti, a kako on to nije željela jer bi u pitanje mogao doći i gradski proračun, odlučila se obrušiti na mene i smijeniti me – rekla je Barić iznoseći svoju stranu priče o događanjima u i oko Muzeja grada Iloka.