Naša sutkinja u najužem krugu kandidata za Sporovni sud UN-a

Kad je početkom dvijetisućitih radila u Ministarstvu pravosuđa na pregovorima za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, mlada pravnica Lucija Miše vjerojatno nije ni pomišljala da će jednoga dana biti na korak do ulaska u pravosudni sustav Ujedinjenih naroda. Dvadeset godina poslije upravo se to dogodilo: sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu uvrštena je među deset kandidata koje je Unutarnje pravosudno vijeće UN-a preporučilo Općoj skupštini za izbor novih sudaca Sporovnog suda UN-a (Dispute Tribunal, UNDT), koji rješava sporove između zaposlenika Ujedinjenih naroda i same organizacije.