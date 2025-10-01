Naši Portali
LUCIJA MIŠE IMA ŠANSU BITI PRVA HRVATICA U PRAVOSUĐU UN-A

Naša sutkinja u najužem krugu kandidata za Sporovni sud UN-a

Autor
Sandra Veljković
01.10.2025.
u 14:04

Unutarnje pravosudno vijeće UN-a preporučilo je Općoj skupštini desetero kandidata za izbor novih sudaca UNDT-a

Kad je početkom dvijetisućitih radila u Ministarstvu pravosuđa na pregovorima za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, mlada pravnica Lucija Miše vjerojatno nije ni pomišljala da će jednoga dana biti na korak do ulaska u pravosudni sustav Ujedinjenih naroda. Dvadeset godina poslije upravo se to dogodilo: sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu uvrštena je među deset kandidata koje je Unutarnje pravosudno vijeće UN-a preporučilo Općoj skupštini za izbor novih sudaca Sporovnog suda UN-a (Dispute Tribunal, UNDT), koji rješava sporove između zaposlenika Ujedinjenih naroda i same organizacije.

Ključne riječi
Opća skupština UN-a UN Lucija Miše

