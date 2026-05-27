NASA otkrila plan izgradnje 'grada na Mjesecu' za samo šest godina

Američka svemirska agencija NASA predstavila je nove korake u projektu izgradnje trajne baze na Mjesecu, koja bi trebala postati ključna točka za buduća istraživanja svemira i misije prema Marsu. Plan uključuje robotske landere, „skačuće” dronove, vozila za prijevoz astronauta te postavljanje nuklearnih i solarnih izvora energije na južnom polu Mjeseca.

U razvoj tehnologije uključeno je više privatnih tvrtki, među njima i Blue Origin, svemirska kompanija osnivača Amazona Jeff Bezos. NASA želi vratiti američke astronaute na Mjesec prije završetka mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa 2029. godine, prenosi BBC.

Projekt dolazi u trenutku pojačane utrke između SAD-a i Kine za dominaciju u novoj eri istraživanja svemira. Kina paralelno razvija vlastiti program spuštanja ljudi na Mjesec do 2030. godine, a nedavno je lansirala svemirsku letjelicu Shenzhou-23 prema svemirskoj postaji Tiangong.

NASA-in program „Ignition Moon Base” podijeljen je u tri faze. Prvo bi se na Mjesec slale robotske misije radi istraživanja i mapiranja terena. Tvrtke poput Astrobotica i Intuitive Machinesa razvijat će letjelice i opremu za prijevoz znanstvenih instrumenata, komunikacijskih sustava i budućih lunarnih vozila.

Posebna pažnja usmjerena je na južni pol Mjeseca zbog zaleđene vode koja bi se mogla koristiti za proizvodnju kisika i pitke vode. NASA planira da do 2032. astronauti ondje mogu boraviti u polutrajnim nastambama, dok bi posebni roveri omogućavali duža putovanja po površini Mjeseca.

Važnu ulogu u projektu ima i SpaceX milijardera Elona Muska, koji razvija sustav za spuštanje astronauta nazvan Starship Human Landing System. No projekt se već suočio s brojnim kašnjenjima i tehničkim problemima. Iako je NASA ove godine uspješno provela misiju Artemis II, dio znanstvenika upozorava da bi Kina ipak mogla prva ponovno spustiti ljude na Mjesec. Stručnjaci smatraju da je američki vremenski plan izrazito ambiciozan te da iza njega stoji i snažan politički pritisak.