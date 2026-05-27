Novi napad na ruskom tlu: Ukrajinci napali tvornicu zrakoplova, zrakoplovnu bazu i rafineriju nafte

Ukrajina je u srijedu rano ujutro napala tvornicu za popravak vojnih zrakoplova u ruskom Taganrogu, ključnu rusku zračnu bazu u Voronježu i rafineriju nafte u Tuapseu. Ruski dužnosnici rekli su da je protuzračna obrana presrela rakete i dronove u nekoliko regija, dok su lokalne snimke i nadzorni kanali ukazivali na požare i eksplozije na više strateških lokacija.

U ruskoj Rostovskoj regiji, guverner Jurij Sljusar javlja da je protuzračna obrana oborila raketu iznad Taganroga u utorak rano ujutro. Navodno su krhotine ozlijedile dvije žene, jednu teško. No snimke koje je analizirao ruski medij Astra sugeriraju da je udar pogođen u blizini 325. tvornice za popravak zrakoplova, objekta koji servisira ruske vojne zrakoplove, uključujući transportne zrakoplove An-12 i Il-76, bombardere Su-24, jurišne zrakoplove Su-25 te helikoptere Mi-8 i Mi-24. Sjevernije, eksplozije su potresle područje oko vojnog aerodroma Baltimor u Voronježu, gdje se nalaze ruski borbeni bombarderi Su-34 koji se intenzivno koriste u napadima na Ukrajinu. Guverner Voronježa Aleksandar Gusev rekao je da su "dva cilja velike brzine" uništena iznad grada, dodajući da su krhotine oštetile civilne objekte, ali da nije bilo žrtava, piše Kyiv post.

Ukrajinski kanal za praćenje Exilenova+ tvrdio je da su ti 'ciljevi' bili britansko-francuski krstareći projektili Storm Shadow usmjereni na zračnu bazu. Videozapisi koji kruže internetom prikazuju gusti crni dim koji se diže iznad područja nakon napada. U međuvremenu, rafinerija nafte Tuapse na ruskoj crnomorskoj obali ponovno je meta napada tijekom noći. Astra je objavila snimke očevidaca s tog područja, iako je opseg štete ostao nejasan.

Guverner Sevastopolja kojeg su postavile Rusi, Mihail Razvozhajev, rekao je da su ukrajinski dronovi i projektili Storm Shadow ciljali grad tijekom noći, a jedan projektil navodno je pogodio zgradu Južne uprave Ruske središnje banke. Pogodak je izazvao požar na krovu i razbio prozore i balkone na obližnjim stambenim zgradama, prema lokalnim dužnosnicima.

Rusko Ministarstvo obrane kasnije je tvrdilo da je njihova protuzračna obrana presrela i uništila 140 ukrajinskih dronova iznad sedam ruskih regija i Krima tijekom noći, ali nisu spomenuli nikakve raketne napade.