Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
uživajte u kulturnim aktivnostima

Otkriven eliksir mladosti? Odlazak u muzej ili na koncert usporava starenje jednako kao i vježbanje

Ilustracija, posjetitelji u muzeju Louvre
GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
26.05.2026.
u 13:13

Novo istraživanje University College Londona otkrilo je prve biološke dokaze da redovito sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim aktivnostima može usporiti starenje na razini DNK. Učinak je, kažu znanstvenici, usporediv s tjelovježbom

Dugo nam se govori kako su prehrana i redovita tjelovježba ključni za zdrav život i usporavanje starenja. No, što ako posjet umjetničkoj galeriji ili pjevanje u zboru donose jednaku korist, i to sve do razine naše DNK? Upravo to sugerira nova studija koju su proveli istraživači s University College London (UCL), a čiji su rezultati objavljeni u znanstvenom časopisu Innovation in Aging.

Ovo je prvo istraživanje koje je izravno povezalo kulturni angažman s tempom biološkog starenja, otkrivajući da aktivnosti poput pjevanja, plesa, slikanja, čitanja, posjećivanja koncerata i muzeja mogu pomoći da ostanemo biološki mlađi. 

Studija je obuhvatila opsežnu analizu podataka prikupljenih od 3556 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu, koristeći informacije iz UK Household Longitudinal Study, nacionalno reprezentativnog uzorka. Znanstvenici su kombinirali odgovore iz anketa o učestalosti i raznolikosti sudjelovanja u kulturnim aktivnostima s analizom uzoraka krvi. ljučni alat u njihovom radu bili su takozvani epigenetski satovi, napredne metode koje mjere kemijske promjene na DNK i vašu biološku, a ne kronološku dob. Rezultati su pokazali jasan obrazac, što je sudjelovanje u kulturnim aktivnostima bilo češće i raznovrsnije, to je tempo starenja bio sporiji. Prema jednom od  mjerenja, osobe koje su se bavile umjetničkim aktivnostima barem jednom tjedno starile su oko četiri posto sporije od onih koji su to činili rijetko ili nikada.

Zanimljivo, gotovo identičan učinak od četiri posto zabilježen je i kod osoba koje su vježbale najmanje jednom tjedno u usporedbi s onima koji nisu vježbali. Drugi test, poznat kao PhenoAge, koji procjenjuje biološku dob, otkrio je da su ljudi koji su tjedno konzumirali kulturu u prosjeku biološki godinu dana mlađi od svojih vršnjaka koji to nisu činili. Za usporedbu, tjedno vježbanje bilo je povezano s tek nešto više od pola godine mlađom biološkom dobi. Veza je bila posebno izražena kod sredovječnih i starijih osoba, onih iznad 40 godina, a ostala je statistički značajna čak i nakon što su znanstvenici uzeli u obzir faktore poput indeksa tjelesne mase, pušačkog statusa, razine obrazovanja i prihoda.

"Ovi rezultati pokazuju utjecaj umjetnosti na zdravlje na biološkoj razini. Oni pružaju dokaz da se kulturni angažman treba prepoznati kao ponašanje koje promiče zdravlje na sličan način kao i vježbanje", izjavila je voditeljica istraživanja, profesorica Daisy Fancourt s Instituta za epidemiologiju i zdravstvenu skrb UCL-a. Njezin tim već gotovo desetljeće istražuje veze između umjetnosti i zdravlja. Fancourt dodaje: "Naša studija također sugerira da sudjelovanje u različitim umjetničkim aktivnostima može biti od pomoći. To je vjerojatno zato što svaka aktivnost ima različite 'sastojke' koji pomažu zdravlju, kao što su fizička, kognitivna, emocionalna ili socijalna stimulacija."

Jedna od autorica dr. Feifei Bu, nadovezala se rekavši kako ovi nalazi grade na sve većem broju dokaza koji pokazuju da umjetničke aktivnosti smanjuju stres, snižavaju upalne procese i poboljšavaju kardiovaskularno zdravlje, baš kao što to čini i tjelovježba.

Ipak, neki znanstvenici, poput profesora evolucijske biologije Eamonna Mallona, upozoravaju na oprez pri donošenju zaključaka. On ističe da je studija presjek stanja u jednom trenutku, stoga se još ne može sa sigurnošću tvrditi da posjet muzeju uzrokuje sporije starenje. "Moguće je da su ljudi koji su biološki mlađi za svoju kronološku dob jednostavno skloniji izlaziti i sudjelovati u aktivnostima", napominje Mallon. Bez obzira na to, kupite tu kartu za koncert, upišite tečaj slikanja ili posjetite izložbu o kojoj razmišljate. Ne može vam škoditi. 

*uz pomoć AI-ja

Ključne riječi
glazba koncert starenje Istraživanje umjetnost galerija muzej kultura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nastup grupe Rival Sons na INmusic festivalu
Hit glazbena destinacija

Američki i britanski mediji preporučuju INmusic festival kao razlog za posjet Zagrebu

Cijenjeni međunarodni mediji, britanski The Independent i američki USA Today, objavili su preporuke koje INmusic i Zagreb predstavljaju međunarodnoj publici kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi ove godine. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja na zagrebačkom Jarunu, a ovogodišnji lineup predvode Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, Manic Street Preachers...

Pekinška patka u Regeneratoru

Pioniri koji su krajem 70-ih pokrenuli punk val na prostoru bivše Jugoslavije

U Zabok dolaze u sklopu mini turneje simboličnog naziva "Poderimo rock“. Koncert će se održati u četvrtak 28. svibnja, a turneja se nastavlja dan kasnije u Kranju (29. svibnja.) te završava u Puli (30. svibnja). Bezvremenski hitovi poput „Bolje da nosim kratku kosu“ i „Biti ružan, pametan i mlad“ ostali su do danas generacijske himne, dok njihovi albumi „Plitka poezija“ (1980), „Strah od monotonije“ (1981) i kasniji povratnički materijali potvrđuju njihov status kultnog benda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!