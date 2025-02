Naručujete li namirnice dostavom? Na Redditu se razvila žestoka rasprava: 'Jeste li vi toliko lijeni da vam je mrsko ići u dućan?'

Na Reddit forumu započela je žustra rasprava o naručivanju namirnica preko dostave. Naime, jedna osoba upitala je ostale forumaše je li im normalno naručivati namirnice online, jer se to njoj ne čini normalnim. "Ljudi moji, jeste li vi toliko lijeni da vam je mrsko ići u dućan kupiti par kila krumpira i šampon za kosu?", napisala je u uvodu, a zatim dodala kako moli da joj nitko ne "prodaje nekakve spike da se ne stigne".

No, iako je ona uvjerena da je to samo lijenost, dosta forumaša je objasnilo da ponekad nije tako jednostavno otići do trgovine, ili čak da im je jeftinije nešto kupiti online nego u trgovini. Tako je jedna osoba napisala kako je "kozmetika koju koristi jeftinija ako se naruči direktno od proizvođača nego kupi u DM-ovoj poslovnici.

Druga osoba je istaknula i problem udaljenosti trgovina. "Super za one kojima je dućan pod nosom. A mi koji se moramo do prvog konkretnog dućana voziti pola sata i još toliko doma, pa još barem sat vremena kupovati, pa gdje ću djecu ostaviti za to vrijeme?", napisala je jedna druga osoba, pa dodala kako se "nitko ne bi trebao osjećati uvrijeđeno jer netko koristi dostavu namirnica."

Jako puno osoba složilo se kako dostava namirnica nije problematična i kako štedi vrijeme, a neki su tvrdili kako im je i lakše naručiti nešto nego "sve to tegliti doma". Jedna osoba je napisala i kako razumije dostavu namirnica, jer je "vrijeme najdragocjenija valuta".

Bilo je i onih koji su se sarkazmom usprotivili ovakvoj osudi, pa je jedan korisnik napisao "jesam li ja jedini kojemu vožnja u automobilu nije normalna", a zatim je dodao "imaš lijepo konja i jaši i nemoj trošit goriva", aludirajući na zastarjelo razmišljanje korisnice koja je započela raspravu.

Većina se složila kako je najveći problem kod kupnje namirnica taj što nemaju svi automobil ili prijevozno sredstvo, pa im nije baš tako jednostavno odlaziti u kupovinu, a i kako je cijena online vrlo često jednaka cijeni u dućanu, pa zašto bi onda gubili vrijeme.

Bilo je i korisnika koji su rekli kako se vrijeme potrošeno na hodanje po trgovinama može i bolje iskoristiti, kao recimo za hodanje po svježem zraku, a jedna osoba je rekla i kako ponekad stvari koje joj trebaju u trgovini ne budu na stanju, pa onda razočarana mora doma.

