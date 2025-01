Naplate ti dostavu pa te zovu da po paket odeš sam: Hrvatska pošta pojasnila svoju praksu

- Dobar dan, ovdje Hrvatska pošta. Stigao je paket za vas, hoćete li doći u naš ured i preuzeti ga? - mnogi od nas koji smo nešto naručili preko interneta i platili dostavu doživjeli smo ovu "velikodušnu" ponudu Hrvatske pošte da njima već plaćenu uslugu sami odradimo. Na primjedbu da sam platila dostavu na kućnu adresu i da se osjećam kao da mi blagajnica u supermarketu naplati robu pa mi kaže da je vratim na police, službenica Hrvatske pošte kaže da nema problema, poštar će mi donijeti paket, a ona je samo mislila da mi to možda više odgovara. Paket je dostavljen "brzom dostavom" ne istog dana, ne sutradan, već prekosutra. Predviđeni datum isporuke bio je u petak, 10. siječnja, poziv iz Hrvatske pošte uslijedio je kada je već istekao, u ponedjeljak, a paket je stigao u srijedu, pet dana nakon roka.

Moj slučaj nije usamljen. Mnogi su i otišli po svoje pakete unatoč plaćenoj dostavi. Neki zato da što prije dođu do njega, a neki jer su mislili da moraju. Poput gospođe koja nam se javila. - Pitala me hoću li doći po paket, nije mi rekla da će mi ga dostaviti ako ja ne dođem i što sam drugo mogla reći osim da hoću? Ja sam već u godinama, odavno ne vozim pa sam zvala kćer da ona ide. Baš se naljutila i na mene i na Poštu – javila nam se jedna čitateljica. - I onima koji su naručili u paketomat, rade isto. Tek na praćenju pošiljke vidiš da je u nekoj pošti – doznajemo od još jedne nezadovoljne korisnice.

S obzirom na to da nijedna druga dostavna služba to ne radi, pitali smo Hrvatsku poštu zašto nazivaju ljude koji su platili dostavu i nude im da sami dođu u poštanski ured po paket kada je usluga već plaćena i zbog čega ne vraćaju novce onima koji na to pristanu. - Iako s e-trgovinama imamo ugovoren rok isporuke od tri radna dana, cilj nam je da što veći broj korisnika svoj paket dobije što prije. Kolege koriste opciju pozivanja korisnika u poštanski ured u periodu vršnog opterećenja i velikog priljeva paketa, a ta praksa nam se pokazala kao pozitivno iskustvo za naše korisnike. Ako korisnici ne mogu ili ne žele doći u poštanski ured, poštar će im svakako dostaviti paket na adresu. Svi radnici Hrvatske pošte ulažu maksimalne napore kako bi velik broj pristiglih paketa bio isporučen čak i prije propisanog roka, a pozivanje korisnika samo je jedna od mogućnosti da svoj paket dobiju što prije - odgovorili su nam iz Hrvatske pošte.

Napominju kako brojne domaće i međunarodne e-trgovine u siječnju imaju zimske rasprodaje zbog čega trenutno bilježe povećan priljev paketa što je samo nastavak rekordne paketne sezone koja je počela još u drugoj polovici studenog prošle godine. Iako tvrde kako su ova praksa pokazala kao "pozitivno iskustvo za korisnike" ljetos je naš kolega svjedočio nečem sasvim drugom.

- Bio sam svjedok kad je na Viru, ovog ljeta, jedna starija žena došla zbog toga s metlom u poštanski ured. Platila dostavu u ruke, ciljano uzela tu opciju koja se nudi - na adresu, da teško pokretna ne mora ići po paket, a na kraju je ipak morala ići u poštu po paket. I tad je bilo isto objašnjenje "gužva, godišnji odmori poštara" – prisjetio se.

Hrvatska pošta nije nam odgovorila na pitanje zašto ne vraćaju novac za uslugu koju nisu isporučili. Bez odgovora je ostalo i pitanje je li problem taj što nemaju ljudi i hoće li odustati od dostave kada je, očito, izbjegavaju. Ali, naveli su kako je nazivanje klijenata i nuđenje da umjesto njih odrade ono što su im platili, u skladu s propisima.

- Napominjemo kako je privremena isporuka paketa u pojedinim poštanskim uredima u skladu s Općim uvjetima za ostale usluge kojima je propisano da Hrvatska pošta „iznimno u slučajevima velike opterećenosti svojih sustava dostave, a koji podrazumijevaju iznadprosječnu količinu pošiljaka u referentnom razdoblju, zadržava pravo da pošiljke kojih su pošiljatelji korisnici s kojima HP d.d. ima sklopljen pisani ugovor uručuje primatelju putem drugih kanala dostave predviđenih ovim Općim uvjetima“- istaknuli su. Dakle "drugi kanal dostave" smo mi sami.

GALERIJA Ljudi se i dalje zafrkavaju na račun izbora. Ovo su najbolje šale s društvenih mreža