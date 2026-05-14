Daisy je vrlo aktivna i traži ljude koji će je pratiti u aktivnostima

Daisy nema niti dvije godine, a život joj prolazi u skloništu Udruge Šapica u Donjoj Bistri. O njoj volonteri imaju samo riječi hvale, no ističu da se ipak malo razlikuje od retrivera na koje liči izgledom.
– Da, Daisy je izgledom retriver, ali karakterom se izdvaja od njih. Zato traži ljude s iskustvom i dom u kojem će biti jedini kućni ljubimac – opisuju je i dodaju da je inače jako draga i nježna. Uz to je i vrlo aktivna pa za nju traže udomitelje koji će moći pratiti njezine aktivnosti, odnosno udomitelje koji i sami vode aktivan život. Za ostale informacije o udomljvanju zovite Udrugu Šapica na 098/521-804.
ODVAŽNA GLUMICA
FOTO Ovo su najšokantnije scene Sydney Sweeney iz 'Euphorie'! Ovih dana svi govore samo o njoj
neočekivani preokret
Veliki preokret za tri znaka: Nakon financijskih muka u svibnju, slijedi im golemi priljev novca
NAKON 80 GODINA
FOTO Potresne scene na Macelju: Hrvatska preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Slovenije
Napokon i kod nas
Bez bušenja zidova i navlačenja s vlasnikom: Je li ovo najbolje rješenje za podstanare?
Mediteranski, ugodno, skladno