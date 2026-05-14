Daisy je vrlo aktivna i traži ljude koji će je pratiti u aktivnostima

Foto: Udruga Šapica
14.05.2026.
u 12:00

Iako izgledom liči na retrivera, Daisy se karakterom izdvaja od njih i treba udomitelje koji imaju iskustvo i kojima će biti jedini kućni ljubimac

Daisy nema niti dvije godine, a život joj prolazi u skloništu Udruge Šapica u Donjoj Bistri. O njoj volonteri imaju samo riječi hvale, no ističu da se ipak malo razlikuje od retrivera na koje liči izgledom. 

– Da, Daisy je izgledom retriver, ali karakterom se izdvaja od njih. Zato traži ljude s iskustvom i dom u kojem će biti jedini kućni ljubimac – opisuju je i dodaju da je inače jako draga i nježna. Uz to je i vrlo aktivna pa za nju traže udomitelje koji će moći pratiti njezine aktivnosti, odnosno udomitelje koji i sami vode aktivan život. Za ostale informacije o udomljvanju zovite Udrugu Šapica na 098/521-804.

