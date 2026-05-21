Reyola je umiljata maca koja koristi svaku trenutak da bude uz ljude

Reyola je iznimno umiljata maca koja koristi svaki trenutak kako bi se mazila, jako je privržena ljudima. Uz sve to je i zaigrana i zabavna.

– Milijun puta nasmijale su me njene slatke gluposti. Tako je znala slučajno uskoči u kadu punu vode ili se sudariti sa mnom dok skakuće i trči po kući – opisuje Reyolu njena spasiteljica. Dobra je i kod veterinara, a ne radi ni probleme kad treba ući u transporter.

Ima izuzetan karakter, ali trenutno živi s puno mačaka koje je uglavnom ne vole. Uvijek je netko iz čopora maltretira, natjerava po kući, šamara, a sve to njoj je baš jako stresno i jako je nesretna u mačjem društvu. Zato bi bilo idealno da bude jedina maca u kući. Sa psom s kojim trenutno živi jako se dobro slaže i društvo mirnog psa ne bi joj smetalo.

Reyola ima 10 godina, zdrava je, kastrirana i redovito cijepljena. Za ostale informacije pišite u inbox na Facebook stranici Masni brkovi.