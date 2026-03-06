Strah, bol ili neugoda mogu potaknuti reakcije koje vlasnik kućnog ljubimca prije nije vidio

Članak “Rules for Visiting the Veterinarian’s Office” autora Andrewa J. Hoeya već godinama kruži veterinarskim krugovima diljem svijeta. Iako je napisan satirično, gotovo svaka točka u njemu nastala je iz stvarnih situacija s kojima se veterinari svakodnevno susreću, bez obzira na to rade li u Hrvatskoj, Europi ili s druge strane Atlantika. Humor u tekstu nije ismijavanje vlasnika, nego način da se lakše nosimo s ponavljajućim obrascima ponašanja koji često proizlaze iz nerazumijevanja veterinarskog okruženja. Većina vlasnika dolazi veterinaru s dobrim namjerama. Dolaze jer im je stalo, jer su zabrinuti i žele pomoći svom ljubimcu. Pritom često zaboravljaju važnu stvar, da veterinarska ambulanta za životinju nije normalno okruženje. Ono što mi doživljavamo kao običnu čekaonicu, životinja doživljava potpuno drukčije. To je prostor pun nepoznatih mirisa, feromona straha, boli drugih životinja, zvukova, skliskih podova i ljudi koji prilaze bez upozorenja. Životinje ne razumiju razlog dolaska. Ne razumiju da im želimo pomoći. Ne razumiju zašto ih netko dira po bolnom mjestu. Ne znaju što slijedi i reagiraju instinktivno, često na razini malog djeteta, ali uz dodatak snažnih obrambenih mehanizama.

Foto: shutterstock

– On je inače dobar, nikada nije ovako reagirao. Nikada nije ugrizao – čujemo svakodnevno. I u većini slučajeva je istina. Jedan je od najčešćih problema u praksi to što vlasnici tek nakon reakcije kažu da pas zna ugristi. To ne znači da su namjerno nešto prešutjeli, već nikada nisu vidjeli takvo ponašanje u drukčijem kontekstu, u kontekstu veterinarske ambulante. Problem nastaje jer se pas koji je kod kuće smiren i socijaliziran u stresnom okruženju može ponašati potpuno drukčije. Strah, bol ili neugoda mogu potaknuti reakcije koje vlasnik nikada prije nije vidio. Zato je važno razumjeti da ne reagiramo na “karakter” psa, nego na situaciju u kojoj se nalazi. I životinja plaha karaktera u strahu reagira potpuno neočekivano, napadom ili ugrizom. Zašto od vlasnika tražimo da psa stave na povodac, da koriste brnjicu ili tražimo njihovu pomoć? Mjere opreza u ambulanti ne služe za kažnjavanje psa ili kritiziranje vlasnika. One služe za zaštitu drugih životinja, vlasnika, veterinara i tehničara, koji doslovno žive od svojih ruku. Velik broj vlasnika ne zna kako pravilno pridržati životinju, i to nije sramota. To se ne uči kod kuće. To je vještina koja dolazi s iskustvom. Kada veterinar reagira brzo, odlučno ili zatraži dodatnu kontrolu, to nije znak nepovjerenja prema vlasniku, nego profesionalna procjena rizika.

Agresija se često “otkrije” tek kad se dogodi. Nažalost, tek nakon prve reakcije katkad čujemo rečenicu: “Da, znate, hoće on ugristi.” Nije problem u tome što pas može ugristi. Problem je što o tome nismo obaviješteni na vrijeme. Vlasnici koji unaprijed kažu da je pas reaktivan, agresivan ili ne voli druge životinje, pomažu svima. Brnjica u tom kontekstu nije etiketa, nego alat sigurnosti. Ne zaboravimo instinkt. On ne prestaje na vratima ambulante. Muški nekastrirani pas u čekaonici ne doživljava ambulantu kao zdravstvenu ustanovu. On je doživljava kao novi teritorij, baš kao i livadu. Poriv za obilježavanjem, dominacijom ili reakcijom na druge pse instinktivan je i ne nestaje zato što smo mi rekli da ne smije. Zato su pravila ponašanja jednako važna i unutra i vani, uključujući i odgovornost za izmet jer higijena nije estetsko, nego zdravstveno pitanje. Ne zaboravimo da u ambulantu dolaze i zdrave i vrlo mlade životinje. A pacijenti mogu biti i subklinički zarazni. N a kraju, povjerenje je ključno. Veterinari i tehničari rade u okruženju u kojem se svakodnevno susreću s nepredvidivim situacijama. Naše reakcije, mjere opreza i katkad odlučan ton nisu osobni. Oni su rezultat iskustva. Kada tražimo da nam vjerujete, ne tražimo poslušnost, nego suradnju. Jer, u tom trenutku svi imamo isti cilj – sigurnost i dobrobit ljubimca. Mačke nisu mali psi i zato zahtijevaju drukčiji pristup. Mačke u veterinarskoj ambulanti često djeluju mirno, ali ta mirnoća nerijetko je znak intenzivnog stresa.

Foto: Shutterstock

Za razliku od pasa, mačke se u nepoznatom okruženju rijetko oslanjaju na vlasnika, ne traže utjehu u kontaktu i često stres doživljavaju tiho, sve do trenutka kada ga više ne mogu tolerirati. No većina vlasnika mačaka svjesna je toga i lako prihvaća savjete o pripremi mačka na dolazak u veterinarsku ambulantu. U suvremenoj veterinarskoj praksi sve se više primjenjuje tzv. cat-friendly pristup, koji se temelji na razumijevanju mačjeg ponašanja i smanjenju podražaja koji izazivaju strah. Cat-friendly pristup podrazumijeva dolazak u zatvorenom, stabilnom transporteru. Idealno je doći u prethodno dogovoren termin kako bi se vrijeme provedeno u čekaonici svelo na minimum. U bolje uređenim ambulantama odvojen je prostor i ambulanta za prijem pasa i mačaka kako bi se izbjegao kontakt s drugim životinjama. Ako je moguće, sve treba obaviti bez naglih pokreta i forsiranja, a pregled bi trebao biti što kraći, ciljano usmjeren kad god je moguće. Mačka koja mirno sjedi ili leži često nije opuštena, nego je u stanju tzv. zamrzavanja. Kada ta granica pukne, reakcija može biti nagla i intenzivna – grebanje, ugriz ili paničan pokušaj bijega. Velik dio uspjeha pregleda životinje počinje još kod kuće. Transporter ne bi trebao biti “najava nečega lošeg”, nego poznat predmet u prostoru.

Vlasnicima se preporučuje da transporter drže tako da je stalno dostupan, u njega treba staviti dekicu ili tkaninu s mirisom doma. Nekoliko dana prije pregleda mački treba omogućiti da slobodno ulazi i izlazi, a na dan dolaska izbjegavati lovljenje i nasilno hvatanje. No situacije nisu uvijek idealne. Farmakološka priprema također je razumna opcija. Kod izrazito stresnih, reaktivnih ili agresivnih životinja katkad ni najbolja priprema i najmirniji pristup nisu dovoljni. U takvim slučajevima blaga farmakološka priprema može biti razumna i humana opcija. Važno je naglasiti da lijekove uvijek propisuje veterinar. Ovdje se ne radi o “uspavljivanju”, nego o smanjenju anksioznosti s ciljem sigurnosti i smanjenja stresa. Pravovremena primjena takvih mjera često omogućuje pregled koji bi inače bio nemoguć ili bi završio s više stresa, prisile ili ozljeda. Manje stresa znači bolju medicinu. Ovakav pristup nije luksuz, nego standard moderne veterinarske medicine. On štiti životinju, vlasnika i osoblje te omogućuje ono što je najvažnije – kvalitetnu i sigurnu skrb.