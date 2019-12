Napravila je to kao studentica da plati fakultet, a onda joj je prošlost došla na naplatu

Elizabeth Gaba tražila je svoju biološku majku otkad je dobila za svoj 18. rođendan informacije o ženi koja je donirala svoju jajnu stanicu zahvaljujući koje je došla na svijet.

Osim što ju je uspjela pronaći, saznala je kako se uopće sve to odigralo. Naime, njezina biološka majka Amy Throckmorton saznala je kad je bila studentica na Sveučilištu Južne Kalifornije da može zaraditi ako donira svoje jajne stanice. Nakon kratkog vaganja želi li to ili ne učiniti, odlučila je kako će to ipak učiniti.

- Kad donirate jajnu stanicu, ne znate hoće li ona biti iskorištena ili ne, tako da ćete provesti čitav život pitajući se imate li negdje biološko dijete za koje ne znate - izjavila je Amy Throckmorton.

Osim što je dobila za svoj 18. rođendan sliku svoje biološke majke, Elizabeth je saznala kako je Amy diplomirala 1999. godine i da je bila članica sestrinstva. S relativno malo informacija, krenula je u potragu za njom i uspjela ju je pronaći.

Sličnosti između majke i kćeri su bile očigledne. Osim što su oba dvije članice istog sestrinstva, oba dvije se bave pjevanjem i obožavaju ptice. Amy ima danas troje djece, no kazala joj je kako joj je izuzetno drago što je upoznala svoju biološku kćer s kojoj je od tada i dalje u kontaktu.