Napadač na sinagogu u Manchesteru bio je optužen za silovanje

Džihad Al Šamie, napadač na sinagogu u Manchesteru u četvrtak u kojem su smrtno stradale dvije osobe, a tri su teško ranjene, 35-godišnji je britanski državljanin sirijskog porijekla, s čijom radikalizacijom vlasti nisu bile upoznate, iako je bio optužen za silovanje. Policija Velikog Manchestera objavila je da su 53-godišnji Adrian Daulby 66-godišnji Melvin Cravitz (66), obojica stanovnici grada u sjevernoj Engleskoj, ubijeni nakon što je Džihad Al-Šamie automobilom udario u skupinu ljudi ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation prije nego što je krenuo u napad nožem. Tri druge osobe ostaju u bolnici s teškim ozljedama.

Al-Šamieja je ubila policija sedam minuta nakon što su policajci obaviješteni o napadu u Crumpsallu u četvrtak ujutro, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan judaizma. Napadač je stigao u Veliku Britaniju kao dijete iz Sirije. Britansko državljanstvo dobio je 2006. godine, kad je imao 16 godina. Njegova obitelj živjela je u području Manchestera oko 30 godina, a trenutačno stanuje u gradu Prestwichu, oko tri kilometra od sinagoge. Prema ITV Newsu, Džihad Al Šamie predavao je engleski jezik i računalno programiranje. Nikad nije bio prijavljen zbog ekstremizma. Međutim, nakon što je optužen za silovanje, bio je na uvjetnoj slobodi, izvijestili su britanski mediji u petak.

Policija također istražuje je li on bio autor prijeteće elektronske pošte poslane konzervativnom zastupniku 2012. godine, koja je bila potpisana njegovim imenom, prenosi Times. Njegov otac je liječnik koji je radio za nekoliko nevladinih organizacija u ratnim zonama, prema Daily Mailu. Na LinkedInu je naveden kao ratni kirurg. U videu koji je objavio Međunarodni odbor Crvenog križa 2015. godine može se vidjeti kirurg istog imena koji je radio u Južnom Sudanu. Video je također objavljen na YouTube računu na kojem se nalaze privatne snimke liječnikove obitelji, uključujući i posjet Homsu u Siriji. U jednome od njih, može se vidjeti dijete kako se igra u vrtu kuće, među njima i jedno imena Džihad.