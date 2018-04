Pucnjava u sjedištu YouTubea: Ima ozlijeđenih, a napadač je žena?

Naoružani napadač ušao je u sjedište tvrtke YouTube, objavio je prvi na Twitteru jedan menadžer tvrtke sa sjedištem u San Brunu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji

Na uhićenju napadača radi policija iz San Bruna i ured šerifa San Matea.

Vadim Lavrusik tvitao je kako je čuo pucnjeve i vidio ljude kako trče, no on i kolege su trenutačno izvan zgrade.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.