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DIVLJAČKI NAPAD

Namamili ga na parkiralište pa skoro ubili batinama jer je na ruci imao tetovažu - Torcide

Torcida danas slavi 75. rođendan
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
14.07.2026.
u 08:07

Sva petorica su ispitana na tužiteljstvima u Velikoj Gorici i Zagrebu, nakon čega su tužiteljstva tražila da im se odredi istražni zatvor, čemu je i udovoljeno

Velika tetovaža Torcide na ruci 32-godišnjaka bio je "razlog" za brutalni napad na njega koji su združeno na njega izvela petorica; 36-godišnjak, dvojica 20-godišnjaka i dvojica maloljetnika u dobi od 17 i 16 godina. Zbog divljačkog napada sada su sva petorica osumnjičena za pokušaj teškog ubojstva počinjen iz mržnje i niskih pobuda. Sva petorica su ispitana na tužiteljstvima u Velikoj Gorici i Zagrebu, nakon čega su tužiteljstva tražila da im se odredi istražni zatvor, čemu je i udovoljeno.

Inače, jedna od napadača, Ivan L. uhićen je nedavno nakon analize videosnimki, a riječ je o događaju koji se zbio 28. svibnja oko tri sata nedaleko kafića na Horvaćanskoj cesti. Sa svojima "kolegama" sumnjiči se da je na prijevaran način u dogovoru s ostalim osumnjičenicima na parkiralište doveo 32-godišnjaka, koji je ujedno i kadet Hrvatskog vojnog učilišta. Osumnjičenici su svoju žrtvu na parkiralište namamili, kaže tužiteljstvo, motivirani mržnjom i netrpeljivošću kako bi se domogli nepripadne imovinske koristi.

Pa su ga izudarali rukama i nogama po glavi i tijelu. Uslijed višestrukih udaraca 32-godišnjak je pao na pod i ostao bez svijesti, a petorica osumnjičenika su žrtvi oduzeli i za sebe zadržali novac i mobitel koji je imao kod sebe. Zbog zadobivenih brojnih teških ozljeda, 32-godišnjak je hospitaliziran. Na snimkama videonadzora, koje su na koncu i dovele do uhićenja nekih osumnjičenika, se vidi koliko je napad bio brutalan jer su napadači 32-godišnjaku nogama gnječili glavu, te su ga bjesomučno udarali nogama dok je bio na tlu. Slomili su mu nos i kosti lica. Žrtva je istražiteljima ispričala da je tog dana bio u kafiću te je u jednom trenutku ostao bez cigareta.

- Mladiće sa susjednog stola sam zamolio jednu cigaretu, a oni su mi kazali da imaju više kutija cigareta u vozilu i da izađem s njima van. Kada smo došli blizu vozila, napali su me. Nismo se sukobili, pa mislim da je jedini motiv njihova napada mogla biti velika tetovaža Torcide na mojoj ruci - kazao je 32-godišnjak.

Nakon što su ga premlatili, još su ga i orobili jer su mu ukrali mobitel i novčanik u kojem je bilo 100 eura. I vojna iskaznica. Ranije su već u Remetincu zbog premlaćivanja 32-godišnjaka, završili Marko R. i Luka G. Svima je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

FOTO Prodaje se luksuzni apartman manje od 200 metara od plaže: Ovo mu je cijena
Torcida danas slavi 75. rođendan
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Ključne riječi
pokušaj ubojstva fizički napad

Komentara 4

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RA
rapid
09:41 14.07.2026.

Kao navijač Dinama sramim se ove maloumne bagre koja je ovo napravila, a mladiću želim uspješan i brz oporavak!! Zar smo dotle došli da Hrvat gotovo ubije Hrvata jer navija za drugi klub!??! Pa jeste li vi normalni! Sve koje su sudjelovali treba poslati na 5 godina robije, a ako ponove nešto slično, doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja!! Još jednom, sram vas može biti!!!

ML
mladaklada
08:05 14.07.2026.

Kao navijač Dinama sramim se i odbijam mogućnost da su ovakvi nasilnici u pogledu naklonosti nogometu moji istomišljenici. Odgovorna je država jer ne donosi i ne provodi adekvatne zakone. Ako bi se ovakvo nasilje kažnjavalo s 10 godina zatvora, uz minimalne mogućnosti pomilovanja, s vremenom bi se problem ublažio. Sramotno je da u navodno sigurnoj Hrvatskoj samo radi navijačke pripadnosti možeš izgubiti zdravlje, pa i život. Kao da nemamo dovoljno nedaća i neprijatelja, sami ćemo se ovako istrijebiti.

ŠT
ŠtoReći
09:13 14.07.2026.

Divljaci, a ne navijači. Kazniti kao što je rekao mladaklada pa će 80% biti manje toga

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