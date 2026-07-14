Namamili ga na parkiralište pa skoro ubili batinama jer je na ruci imao tetovažu - Torcide

Velika tetovaža Torcide na ruci 32-godišnjaka bio je "razlog" za brutalni napad na njega koji su združeno na njega izvela petorica; 36-godišnjak, dvojica 20-godišnjaka i dvojica maloljetnika u dobi od 17 i 16 godina. Zbog divljačkog napada sada su sva petorica osumnjičena za pokušaj teškog ubojstva počinjen iz mržnje i niskih pobuda. Sva petorica su ispitana na tužiteljstvima u Velikoj Gorici i Zagrebu, nakon čega su tužiteljstva tražila da im se odredi istražni zatvor, čemu je i udovoljeno.

Inače, jedna od napadača, Ivan L. uhićen je nedavno nakon analize videosnimki, a riječ je o događaju koji se zbio 28. svibnja oko tri sata nedaleko kafića na Horvaćanskoj cesti. Sa svojima "kolegama" sumnjiči se da je na prijevaran način u dogovoru s ostalim osumnjičenicima na parkiralište doveo 32-godišnjaka, koji je ujedno i kadet Hrvatskog vojnog učilišta. Osumnjičenici su svoju žrtvu na parkiralište namamili, kaže tužiteljstvo, motivirani mržnjom i netrpeljivošću kako bi se domogli nepripadne imovinske koristi.

Pa su ga izudarali rukama i nogama po glavi i tijelu. Uslijed višestrukih udaraca 32-godišnjak je pao na pod i ostao bez svijesti, a petorica osumnjičenika su žrtvi oduzeli i za sebe zadržali novac i mobitel koji je imao kod sebe. Zbog zadobivenih brojnih teških ozljeda, 32-godišnjak je hospitaliziran. Na snimkama videonadzora, koje su na koncu i dovele do uhićenja nekih osumnjičenika, se vidi koliko je napad bio brutalan jer su napadači 32-godišnjaku nogama gnječili glavu, te su ga bjesomučno udarali nogama dok je bio na tlu. Slomili su mu nos i kosti lica. Žrtva je istražiteljima ispričala da je tog dana bio u kafiću te je u jednom trenutku ostao bez cigareta.

- Mladiće sa susjednog stola sam zamolio jednu cigaretu, a oni su mi kazali da imaju više kutija cigareta u vozilu i da izađem s njima van. Kada smo došli blizu vozila, napali su me. Nismo se sukobili, pa mislim da je jedini motiv njihova napada mogla biti velika tetovaža Torcide na mojoj ruci - kazao je 32-godišnjak.

Nakon što su ga premlatili, još su ga i orobili jer su mu ukrali mobitel i novčanik u kojem je bilo 100 eura. I vojna iskaznica. Ranije su već u Remetincu zbog premlaćivanja 32-godišnjaka, završili Marko R. i Luka G. Svima je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.