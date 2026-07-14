VIDEO Poljakinja snimila toalet nadomak hrvatske granice: 'Ovo je stvarno užasno'

Tijekom ljetne sezone društvene mreže redovito preplave fotografije i videozapisi turista koji dijele dojmove s odmora u Hrvatskoj. Većina objava prikazuje prekrasne plaže, prirodne ljepote i destinacije koje ostavljaju bez daha, no povremeno se pojave i snimke koje izazovu potpuno suprotan efekt. Upravo jedna takva objava posljednjih je dana privukla veliku pozornost na TikToku. Poljska tiktokerica podijelila je video javnog toaleta na graničnom prijelazu između Hrvatske i Crne Gore, a prizor koji je zatekla izazvao je brojne reakcije korisnika.

Na snimci se vidi sanitarni čvor koji, prema mišljenju mnogih, nije ostavio dobar prvi dojam. Mokar i prljav pod te zapušten izgled prostora ostavili su autoricu vidno razočaranom, što je jasno dala naslutiti svojom objavom. Video je u kratkom roku prikupio velik broj pregleda i komentara. Mnogi su korisnici priznali da ih prizor nije posebno iznenadio jer su tijekom putovanja nailazili na slične javne toalete, dok su drugi poručili kako u takav prostor ne bi ni ušli.

"Radije bih stala uz cestu", "Ovo izgleda užasno" i "Šteta što se ovakve stvari još uvijek mogu vidjeti" samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave. Ipak, dio pratitelja stao je u obranu Hrvatske, ističući kako jedan loše održavan sanitarni čvor ne predstavlja stvarno stanje na svim graničnim prijelazima. Naglasili su da se većina javnih toaleta redovito održava te da ovakvi slučajevi nisu pravilo. Rasprava je dodatno dobila na zanimljivosti nakon što je autorica u komentarima pojasnila da sporni toalet nije snimljen na hrvatskoj, već na crnogorskoj strani graničnog prijelaza, čime su brojni korisnici zaključili da je dio javnosti u početku pogrešno povezao snimku s Hrvatskom.

*Uz korištenje Ai-a