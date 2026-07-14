DHMZ upalio alarme: Jednu regiju moglo bi pogoditi nevrijeme, a onda kreće toplinski val

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslijepodne i navečer uz više oblaka mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom koji će u središnjim predjelima biti lokalno i izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 29 do 34 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za zagrebačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Kako navodi DHMZ, lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno praćeni jakim vjetrom, a moguća je i pojava tuče. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju. Osim toga, zbog vjetra je izdan alarm za južnu Dalmaciju.

Idućih će dana biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka povremeno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. U četvrtak pljuskova može biti i na Jadranu, češćih na sjevernom dijelu. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu uglavnom umjeren jugozapadnjak, u četvrtak prolazno bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.

Od srijede kreću i nova upozorenja zbog toplinskog vala. Ona će tada biti na snazi za riječku i splitsku regiju, a u četvrtak i petak još za dubrovačku. "Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", ističe DHMZ.

Upozorenje na toplinske valove Foto: DHMZ