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VREMENSKA PROGNOZA

DHMZ upalio alarme: Jednu regiju moglo bi pogoditi nevrijeme, a onda kreće toplinski val

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL, DHMZ
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Autor
Dora Taslak
14.07.2026.
u 08:38

Idućih će dana biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Od srijede kreću i nova upozorenja zbog toplinskog vala

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslijepodne i navečer uz više oblaka mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom koji će u središnjim predjelima biti lokalno i izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 29 do 34 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za zagrebačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Kako navodi DHMZ, lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno praćeni jakim vjetrom, a moguća je i pojava tuče. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju. Osim toga, zbog vjetra je izdan alarm za južnu Dalmaciju. 

Idućih će dana biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka povremeno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. U četvrtak pljuskova može biti i na Jadranu, češćih na sjevernom dijelu. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu uglavnom umjeren jugozapadnjak, u četvrtak prolazno bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.

Od srijede kreću i nova upozorenja zbog toplinskog vala. Ona će tada biti na snazi za riječku i splitsku regiju, a u četvrtak i petak još za dubrovačku. "Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", ističe DHMZ.

Upozorenje na toplinske valove
Foto: DHMZ

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Ključne riječi
toplinski val grmljavinsko nevrijeme vremenska prognoza vrijeme

Komentara 1

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SI
sisavac
09:09 14.07.2026.

ljeti da su vrućine?! to nije normalno, to su klimatske promjene, kriv je čovjek. ljetni pljuskovi, nevrijeme?! strahota, nikad toga nije bilo. ajd pitajte baku i djeda, tko ga još ima, kakva oni nevremena pamte...

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