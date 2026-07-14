Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MLADI I NASILNI

Prišli trojici muškaraca, pa ih pretukli, jednog od njih i opasno po život

Screenshot/Google Maps
VL
Autor
Ivana Jakelić
14.07.2026.
u 07:58

Nakon ispitivanja trojice okrivljenika ODO Pula tražio je od suca istrage Županijskog suda u Puli da im se odredi istražni zatvor zbog s od ponavljanja djela i opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke. Sudac istrage je zahtjevu tužiteljstva udovoljio.

Njih trojica, dvojica 19-godišnjaka i jedan 18-godišnjak sumnjiče se za nanošenje osobito teške ozlijede, pokušaj nanošenja teške ozlijede i nepružanje pomoći, zbog čega su ispitani na ODO Pula, nakon čega je protiv njih pokrenuta istraga. Riječ je o događaju koji se zbio 5. srpnja u Ulici Osipovica u Medulinu, a meta napada trojice nasilnika bila su trojica muškaraca, od kojih su dva državljani Srbije. Utvrđeno je da su osumnjičenici prišli oštećenicima, te da su se s njima prvo verbalno sukobili. Nakon toga je jedan od 19-godišnjaka šakom u glavu udario 31-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je pao na tlo. Potom je 19-godišnjak s 18-godišnjakom, više puta po tijelu izudarao 33-godišnjeg državljanina Srbije koji je također pao na tlo, a počinitelji su ga nastavili udarati. Drugi 19-godišnjak je za to vrijeme srušio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica osumnjičenika udarali nogama i rukama po tijelu i glavi dok je ležao na tlu.

U tom napadu je 31-godišnjak zadobio ozlijede opasne po život, a osumnjičenici mu nisu pružili pomoć. Državljani Srbije su bili lakše ozlijeđeni. Nakon ispitivanja trojice okrivljenika ODO Pula tražio je od suca istrage Županijskog suda u Puli da im se odredi istražni zatvor zbog s od ponavljanja djela i opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke. Sudac istrage je zahtjevu tužiteljstva udovoljio. 

Ključne riječi
napad tučnjava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!