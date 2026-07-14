Prišli trojici muškaraca, pa ih pretukli, jednog od njih i opasno po život

Njih trojica, dvojica 19-godišnjaka i jedan 18-godišnjak sumnjiče se za nanošenje osobito teške ozlijede, pokušaj nanošenja teške ozlijede i nepružanje pomoći, zbog čega su ispitani na ODO Pula, nakon čega je protiv njih pokrenuta istraga. Riječ je o događaju koji se zbio 5. srpnja u Ulici Osipovica u Medulinu, a meta napada trojice nasilnika bila su trojica muškaraca, od kojih su dva državljani Srbije. Utvrđeno je da su osumnjičenici prišli oštećenicima, te da su se s njima prvo verbalno sukobili. Nakon toga je jedan od 19-godišnjaka šakom u glavu udario 31-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je pao na tlo. Potom je 19-godišnjak s 18-godišnjakom, više puta po tijelu izudarao 33-godišnjeg državljanina Srbije koji je također pao na tlo, a počinitelji su ga nastavili udarati. Drugi 19-godišnjak je za to vrijeme srušio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica osumnjičenika udarali nogama i rukama po tijelu i glavi dok je ležao na tlu.

U tom napadu je 31-godišnjak zadobio ozlijede opasne po život, a osumnjičenici mu nisu pružili pomoć. Državljani Srbije su bili lakše ozlijeđeni. Nakon ispitivanja trojice okrivljenika ODO Pula tražio je od suca istrage Županijskog suda u Puli da im se odredi istražni zatvor zbog s od ponavljanja djela i opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke. Sudac istrage je zahtjevu tužiteljstva udovoljio.