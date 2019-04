'Nalaz revizijske kuće i istraga o Agrokoru bit će gotovi do 20. svibnja'

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić danas je novinarima rekao kako je 20. svibnja instruktivni rok za završetak istrage u slučaju Agrokor pa to znači da bi se do tada trebala (a ne i morala) završiti. U svakom slučaju on je optimist da će se do tada i završiti.

- Državni odvjetnici su svoje napravili i ono što čekamo je nalaz knjigovodstvenih vještaka koji je zbog same materije kojom se bave, a kojom su se bavili i državni odvjetnici, vrlo kompliciran. S obzirom da se radi o revizorskoj kući, osim onog uobičajenog načina izrade vještačkih nalaza na koje smo naučili mi u Hrvatskoj, ovaj nalaz mora proći i verifikaciju unutar same revizorske kuće prije nego što izađe van. Prema mojim saznanjima iz kontakta s nadležnim tužiteljima koji rade na tom predmetu, vještačenje je doista pri kraju i istraga bi po svemu sudeći trebala završiti do tog roka - rekao je Jelenić, te na dodatni upit rekao kako će pet milijuna kuna koje je DORH dobio za istragu u slučaju Agrokor biti dovoljno.

O "tajenju" treće istrage u slučaju Agrokor, rekao je:

- Nismo tajili, i moram priznati da sam i osobno nezadovoljan što to nije na vrijeme priopćeno javnosti. Ovako ispada da se nešto taji, a doista nemamo što tajiti - dodavši kako se zbog toga nema potrebe povlačiti pitanje nečije odgovornosti, jer se ništa ne skriva i istraga sve vrijeme ide, samo što je nastao problem u koracima jer to nije odmah priopćeno čim je istraga otvorena.

- Malo se zakasnilo, ali to nema značenja ni za tijek istrage a ni za pravo javnosti da zna - rekao je Jelenić, te dodao kako bi o odobrenju Velike Britanije za nastavak istrage u tom slučaju, prema njegovim informacijama, sud u Londonu trebao bi odlučiti do polovice travnja.

Jelenić je vezano za upit o aferi s izgubljenim spisom, rekao kako će uskoro javnost biti obaviještena o svemu.

Jelenić je odgovorio na nekoliko upita novinara u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, na promociji knjige "Liječnik i kazneno pravo" autora dr. sc. Marina Mrčele, suca Vrhovnog suda, i prof. dr. sc. Igora Vuletića s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Video: Agrokor otišao u povijest, s radom počela Fortenova grupa