Jandroković: U Saboru ću sankcionirati ZDS ako se koristi za veličanje NDH

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak da će u Saboru sankcionirati poklič 'Za dom spremni' ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH te dodao da osuđuje ustaški režim i NDH, ali i komunistički totalitarizam. "Ako vidim da se radi o provokaciji s ciljem veličanja ustaškog režima, tada ću to sankcionirati", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora upitan hoće li u novoj sezoni kažnjavati zastupnike koji u sabornici upotrebljavaju poklič ZDS.

Istaknuo je da je - kada se poklič ZDS koristi za veličanje NDH i ustaškog režima - onda kažnjiv i treba ga sankcionirati. No, postoje prigode kada taj pozdrav ne biva sankcioniran, a vezan je uz Domovinski rat, komemoracije HOS-a te u slučaju pjesme Bojna Čavoglave. Jandroković je dodao da se se zastupnici "koriste različitim trikovima" u svojim raspravama i 'zakamufliraju' to kroz raspravu, no ponovio je da će striktno voditi računa o tome da kada ZDS bude korišten u smislu ustaškog režima i NDH bude sankcioniran.

"Osuđujem i ustaški režim i NDH i korištenje simbola koji veličaju to razdoblje hrvatske povijesti. Isto tako, osuđujem i drugi, komunistički totalitarizam. Tu treba postojati određena ravnoteža koju, nažalost, SDP ovim svojim prijedlogom ne čini", rekao je.

U inicijativi za izmjenom Kaznenog zakona, SDP predlaže da se uvede novo kazneno djelo isticanje obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima. Također, predlaže da se korištenje pozdrava "Za dom spremni" počne kazneno sankcionirati.

Jandroković: Iznenadio me prijedlog SDP-a. A gdje su komunistički znakovi?

"Iznenadio me je prijedlog SDP-a. Jer da im je zaista stalo do toga da se uredi ta problematika, onda bi vjerojatno, osim etničkih i ustaških znakova, uključili i komunističke znakove. Ovako pokazuju isključivost u smislu osude jedne vrste totalitarnih režima", rekao je Jandroković.

Zamoljen za komentar Mostove inicijative za ostavkom ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek ponovio je da ta ideja "sasvim sigurno neće proći". Smatra da se radi o Mostovoj predizbornoj kampanji koja je usmjerena na kritiku vladajuće većine.

Upitan što s izborom predsjednika Vrhovnog suda, kao i troje ustavnih sudaca, odgovorio je da predsjednik Republike dosad nije poslao na mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe ni Vrhovnom sudu kandidaturu Aleksandre Maganić, a Državno sudbeno vijeće je izvijestio da to neće niti činiti. "Sada ide treći krug. Vidjet ćemo tko će se javiti i kakva će biti reakcija predsjednika Republike. Ako kandidat kojeg on predloži bude prihvatljiv većini saborskih zastupnika, onda će takav kandidat biti izabran", rekao je.

Vezano uz izbor ustavnih sudaca podsjetio je da je tek raspisan natječaj te će, kada se kandidati jave, vidjeti kako dalje te podsjetio da za njihov izbor treba dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. Jandroković je rekao i da na jesenskom zasjedanju Sabora očekuje da će vladajuća većina braniti poziciju Vlade, predstavnici Vlade predstavljati nove zakone i braniti vladine politike, a da će oporba kritizirati, napadati i nuditi - ako bude mudrosti - alternativna rješenja ili će se zadržati samo na oštroj kritici.

"Očekujem političku bitku. Parlament je središnje mjesto političkog života u svakoj demokratskoj državi. Očekujem zanimljivu raspravu o brojnim točkama", dodao je predsjednik Sabora.