Pritvoren jer ga sumnjiče za nanošenje teške ozljede sa smrtnom posljedicom

Željko G. (54) koji se sumnjiči za nanošenje teške ozljede sa smrtnom posljedicom završio je u Remetincu. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. No kako je predloženo ispitivanje dvoje svjedoka, u Remetincu vjerojatno neće ostati dugo. Odnosno bit će pušten da se brani sa slobode čim ta dva svjedoka budu ispitana. Tužiteljstvo je tražilo i da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja djela, no sudac istrage je prijedlog odbio.

Naime, Željko G. do sada nije prijavljivan, a iz svega što je do sada utvrđeno tijekom kriminalističkog istraživanja, očito je da on nije pokrenuo sukob, koji je završio kobno za Vjekoslava T. (57).

Policija je, prema neslužbenim informacijama, izuzela snimke nadzornih kamera i na njima se vidi da je Vjekoslav T., koji je bio alkoholiziran, provocirao sukob, tražio Željka G. da izađe iz kafića. Željko G. je sve te provokacije jedno vrijeme mirno podnosio, no u nekom trenutku je ipak izašao iz kafića. Sumnjiči ga se da je više puta udario Vjekoslava T. šakom, a u nekom trenutku, ovaj je pao na tlo. Pri padu je udario glavom i teško se ozlijedio, a ozljeda je bila toliko teška da je umro u kolima Hitne pomoći na putu do bolnice.

Željko G. je nakon toga uhićen na adresi stanovanja, a prema neslužbenim informacijama, branio se šutnjom. Kobna kavga, koju je po sadašnjim informacijama isprovocirao Vjekoslav T. dogodila se 27. listopada u 20.18. u jednom kafiću u zagrebačkoj Dubravi.

