OKUPACIJA DRNIŠA

Nakon Oluje napustili Hrvatsku i žive u Srbiji, a sada su optuženi za ratni zločin i štetu od 2,3 milijuna eura

Šibenik: Policija kontrolira promet na glavnim prometnicama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
03.11.2025.
u 07:31

Ivaz i Mirčetić su nakon Oluje napustili Hrvatsku i žive na nepoznatim adresama u Srbiji, pa je predloženo da im se sudi u odsutnosti.

Zlatko Ivaz (61) i Đorđe Mirčetić (60), koji uz hrvatsko imaju i državljanstvo Srbije, optuženi su za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Split. Prema optužnici, tereti ih se da su u rujnu i prosincu 1991., u privremeno okupiranom Siveriću, Badnju i Drnišu, za vrijeme oružanog sukoba JNA i paravojnih postrojbi tzv. Republike Srpske Krajine s oružanim snagama Republike Hrvatske, kao pripadnici 221. motorizirane brigade II. bataljuna JNA, postupali protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva. Tereti ih se da su protjerali većinu građana hrvatske nacionalnosti te zapalili više kuća i drugih objekata u vlasništvu građana hrvatske nacionalnosti. Takvim postupanjem prouzročena je šteta velikih razmjera, navodi tužiteljstvo te precizira da se radi o 2,3 milijuna eura.

Ivaz i Mirčetić su nakon Oluje napustili Hrvatsku i žive na nepoznatim adresama u Srbiji, pa je predloženo da im se sudi u odsutnosti. Kada je lani u ožujku istraga pokrenuta, bio im je određen istražni zatvor. Njihovi odvjetnici tada su tvrdili da nema dokaza da su oni počinili to za što ih se tereti, dok je s druge strane tužiteljstvo kao argument za pokretanje istrage navodilo iskaze svjedoka te dokumentaciju. 

Ključne riječi
ratni zločin

Komentara 3

Pogledaj Sve
KU
kublajkhan
07:47 03.11.2025.

Glavno da imaju državljanstvo

DX
Dx
08:18 03.11.2025.

Ušli u policiju i dobili dokumente , a lica s tjeralica. Ko tu koga nakon toliko godina ?

BA
Banzo
08:18 03.11.2025.

Ukineti im pemzije i usmjerite prema oštečenima, za početak dosta dok ne uđu u EU.

Kupnja