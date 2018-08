Nakon 64 godine saznao zašto su ga roditelji ostavili u telefonskoj govornici

Bilo je to hladno jutro u siječnju 1954. kada su dvojica dostavljača kruha vidjela napušteno dijete u Lancasteru, Ohio, prenosi Mirror.

Robert Wilson Sr i Robert Wilson Jr vidjeli su da se nešto kreće unutar obližnje telefonske govornice i odlučili to provjeriti. Tamo je bio dvomjesečni dječak, odbačen u kutiju s pokrivačem i bocom mlijeka.

Mediji su dijete nazvali 'dječak plavih očiju', a beba je ubrzo postala glavna vijest jer nitko nije mogao shvatiti odakle je došao. Ali sada, 64 godine kasnije, tajna je konačno riješena.

In January 1954 a baby was dumped in a phone booth - 64 years later he finally knows why his parents gave him up https://t.co/tEwnJVmBsJ pic.twitter.com/X2Wh55hcMx