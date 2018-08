Otac kćeri napisao brutalno iskreni životopis: Biste li je zaposlili?

Kako bi pronašli posao, mnogi na sve moguće načine uljepšavaju svoj životopis ne bi li se svidjeli potencijalnom poslodavcu.

No, jedan je otac odlučio otići u drugu krajnost. On je napisao potpuno iskreni životopis za svoju 16-godišnju kćer Lauren Moore iz Redcara u Clevelandu.

Naveo je njezino radno iskustvo, hobije i obrazovanje.

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ