Nakon 44 godine nova pravila gradnje: Klauzula ‘fiksna cijena’ sada ima prag od tri posto

Što su to nepredviđeni radovi, što točno znači ugovaranje “ključ u ruke”, u kojim se slučajevima može mijenjati ugovorena cijena radova, tko su podizvođači, kakve vrste jamstava se mogu ugovarati... To i još mnogo toga uvršteno je u dokument pod nazivom Posebne uzance o građenju, dogovoren između HGK-a i HUP-a, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te u suradnji sa strukovnim udruženjima iz graditeljstva.

Naplata bankovnih garancija

”Uzance” koje uređuju odnose između naručitelja i izvođača radova nisu se mijenjale od 1977.! Iskusni građevinar pojasnio nam je neke od važnijih stavki.

– Klauzula “fiksna cijena” sad je svedena na prag od tri posto. Dakle, ako se od davanja ponude do izvođenja radova troškovi povećaju za više od tri posto, izvođač ima pravo na povećanje cijena. I obrnuto, padnu li troškovi za više od tri posto, naručitelj ima pravo tražiti smanjenje cijene. U Zakonu o obveznim odnosima taj prag je deset posto, što je za većinu građevinara bilo nepodnošljivo. Na primjer, na investiciji od 100 milijuna kuna izvođač je trebao podnijeti povećanje troškova koji su nastupili nakon ugovaranja do čak deset milijuna kuna. Pa to je više od dobiti na tom poslu! – kaže.

Smanjenje s deset na tri posto posebno je važno kad divljaju cijene građevnog materijala, što je bio slučaj ove godine. Novost je i uvedena obveza naručitelja da izradi izvedbeni projekt.

– U zakonu te obveze nema, osim u nekim velikim infrastrukturnim projektima, a bez izvedbenog projekta ne možete napraviti nijednu stambenu građevinu i to će puno pomoći izvođačima radova – pojašnjava građevinar.

Dorađena je i klauzula “ključ u ruke”. Dosad su u nju bili uključeni i svi nepredviđeni radovi potrebni za stavljanje objekta u funkciju, što je bila preširoka definicija.

– Sad je odredba “ključ u ruke” preciznije opisana, pa je izvođač dužan izvesti one radove koji su u predviđeni u nacrtima projekta neovisno o tome jesu li navedeni u troškovniku – ističe.

U “Uzancama” je regulirana i naplata bankovnih garancija za jamstveni rok. Izvođač mora predati garanciju na određeni postotak ugovorene vrijednosti radova, a naručitelj je mogao bilo kad, pa i iz neosnovanih razloga, zatražiti naplatu. U slučaju da je, recimo, nezadovoljan kvalitetom radova pa je prijavio reklamaciju, banka bi izvođaču odmah skinula novac. Po novom, naručitelj garanciju ne bi smio naplatiti sve do okončanja spora.

Važno za obnovu

Propisan je, na primjer, i krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu, podrobnije je uređen jamstveni rok, a uređeno je i pitanje raskida ugovora.

– “Uzance” su važan dokument u kojem su u obzir uzete nove gospodarske prilike i postojeća poslovna praksa, što će nam također biti od velike važnosti u obnovi od potresa, ali i svim drugim postupcima gradnje – ističe ministar Darko Horvat. “Uzance” su se dogovarale šest godina, a cilj im je i smanjenje broja sporova vezanih uz ugovore o građenju, koji su u sudskoj praksi jedna od najsloženijih vrsta sporova.

