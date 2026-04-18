Političari ljevice iz cijelog svijeta na velikom skupu, među njima i jedan Hrvat: 'Kada demokracija nazaduje, pojavljuje se Hitler'

Španjolski premijer Pedro Sánchez, predvodnik glasova iz zapadne Europe protiv rata, okuplja u subotu u Barceloni lijeve svjetske vođe kako bi zajednički odgovorili na porast "reakcionarnog vala"u svijetu, odnosno jačanja krajnje desnice koja je po njegovom mišljenju dovela do trenutnih ratova.

Među glavnim gostima ovog samita, koji će se održati istog dana kada i okupljanje europskih krajnje desnih dužnosnika u Milanu na sjeveru Italije, bit će predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i šefovi država kao što Brazil, Južne Afrika, Kolumbija, Urugvaj, te Irska. Sudjeluje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum također se očekuje u Kataloniji, samo nekoliko tjedana nakon što je kralj Felipe VI. prvi put priznao "brojne zloporabe" tijekom španjolskog osvajanja Amerike u 16. stoljeću, čime su popustile napetosti između Madrida i Meksika.

Pedro Sánchez se već petak sastao s brazilskim predsjednikom Luizom Inaciom Lulom da Silvom. S tog bilateralnog španjolsko-brazilskog susreta postavio je ton za temu ovog samita lijevih lidera. "U obranu demokracije“, naziv je samita koji se održava četvrti put, a ove godine usred krize na Bliskom istoku.

„Očito je da su mir i vrijednosti koje ga podupiru napadnuti reakcionarnim valom, autoritarnim režimima, dezinformacijama i pošastima koje ugrožavaju stabilnost naših demokratskih institucija“, požalio se Sánchez tijekom zajedničke konferencije za novinare. Kao i u Pekingu prije nekoliko dana, španjolski premijer je pozvao na „obnovu“ i „poboljšanje“ sustava.

Lula, koji je u intervjuu objavljenom u četvrtak u novinama El País odbacio ideju o samitu kao okupljanju protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, na konferenciji za medije je rekao: „Kada demokracija nazaduje, pojavljuje se Hitler.“

„Ono što želimo jest razgovarati kako bismo vidjeli možemo li pronaći rješenje za jačanje demokratskog procesa u svijetu kako ne bi došlo njegovog nazadovanja", izjavio je Lula.

Paralelno s ovim okupljanjem, u subotu se u Barceloni organizira forum „Globalne progresivne mobilizacije“ (GPM), kojem osim istih međunarodnih vođa prisustvuju i predstavnici sindikalnih organizacija te 116 govornika iz više od 40 zemalja pod pokroviteljstvom posebno Socijalističke internacionale, na čijem čelu je Pedro Sánchez. Na diplomatskom planu čvrsto se suprotstavljaju ratu koji SAD i Izrael vode protiv Irana.

“Španjolska prednjači u tome u Europi”, rekao je u petak kolumbijski predsjednik Gustavo Petro u obraćanju medijima. Predsjednik Kolumbije iskoristio je priliku da optuži izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je uveo Donalda Trumpa, u "blok vrlo destruktivan za čovječanstvo".

Nastup međunarodnog lijevog fronta pod vodstvom Pedra Sáncheza poklopit će se sa skupom europske desnice u Milanu na kojem bi trebali sudjelovati Francuz Jordan Bardella i Nizozemac Geert Wilders, tjedan dana nakon izborne poraza nacionalista Viktora Orbana u Mađarskoj.