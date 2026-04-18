Izbori u splitskom SDP-u: Glumac jedini kandidat za šefa, vraća se Jurjević Baja

Nakon što je SDP Zagreb dobio novog šefa i novo vodstvo, na redu je Split. Organizacija raspuštena nakon prošlih lokalnih izbora zajedno s organizacijama u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, i to zbog lošeg izbornog rezultata, danas ima izboru konvenciju. A kao i u slučaju Zagreba, tako se i u Splitu ishod već zna. Novi šef splitskog SDP-a danas će postati anesteziolog i docent na Medicinskom fakultetu u Splitu Sandro Glumac, koji nema protukandidata na današnjim izborima, što je i očekivano, jer je poznato da je vrh SDP-a na Iblerovu trgu odlučio potpuno kontrolirati proces unutarstranačkih izbora i na čelna mjesta izabrati kandidate koji su im po volji i za koje drže da će početi dizati organizacije na terenu. Ali isto tako jer vjeruju da će na ovaj način zaustaviti daljnje podjele unutar stranke.

Izbor na Sandra Glumca, koji je poprilično nepoznato ime na splitskoj političkoj sceni, "pao" je nakon dugotrajnih razgovora s uglednim članovima i nakon snimanja situacije u splitskog organizaciji koju je od raspuštanja vodio povjerenik, potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Kako je izmjenama stranačkog Statuta predviđeno da se zajedno s predsjednikom organizacije u paketu biraju i njegovi potpredsjednici, poznato je već i da će to biti šef kotara Blatine-Škrape Goran Šarotić i bivša tajnica splitskog SDP-a i bivša gradska vijećnica Slavica Bartulović Barač. Da se ništa u SDP-u ne prepušta slučaju ili izborima, vidi se i iz podatka da je više-manje poznato i tko će biti novi članovi vodstva splitskog SDP-a. Stranka se pobrinula da u vrh organizacije uđu najprepoznatljivija imena poput, čuje se, liječnika Joška Markića, kojega je Siniša Hajdaš Dončić prvo htio vidjeti na čelu splitskog SDP-a, ali je Markić to odbio.

U Predsjedništvo bi trebao ući i bivši potpredsjednik Vlade i bivši ministar europskih fondova Branko Grčić, ali i predsjednica SDP-ova Foruma žena Splitsko-dalmatinske županije Maja Krčum. U Predsjedništvo, čuje se, ulazi i Aida Batarelo koja je bila dogradonačelnica Splita u mandatu bivšeg SDP-ova gradonačelnika Ive Baldasara, ali i koju je isti Baldasar maknuo s te pozicije, i to nakon što je pristala biti SDP-ova kandidatkinja na lokalnim izborima za gradonačelnicu. Jer time se kandidirala i protiv samog Baldasara koji je u međuvremenu izbačen iz stranke, među ostalim i zbog slanja cvijeća i izaslanika HOS-ovcima 10. travnja. Ipak, najveće iznenađenje je povratak Marina Jurjevića Baje, SDP-ova veterana i jednog od utemeljitelja SDP-a. Jurjević Baja osobno je bio dugi niz godina na čelu splitske organizacije SDP-a, a više od 20 godina proveo je i kao saborski zastupnik.

Novi šef i novo vodstvo imaju nimalo lagan zadatak. Podići organizaciju u Splitu nakon godina loših izbornih rezultata i nakon niza potresa koji su tu organizaciju pogodilo, a što je ostavilo poprilično traga posebno na međuljudske odnose. Organizacija koju je zadnju vodio Davor Matijević, koji ju je napustio nakon lokalnih izbora, danas ima samo 400-tinjak članova od kojih pravo glasa danas na izborima ima 100-tinjak jer ih samo toliko uredno plaća mjesečnu članarinu.

Riječ je i o organizaciji od koje vrh SDP-a puno očekuje s obzirom na to da je prostor od centra na lijevo nakon što je politiku napustio bivši gradonačelnik Ivica Puljak de facto ostao potpuno prazan. Velika očekivanja Iblerov trg ima i od Rijeke, koja će šefa i novo vodstvo dobiti 28. travnja.

Još nije pristigla nijedna kandidatura za predsjednika riječkog SDP-a, službeno. Međutim, i u tom se gradu ishod već zna. Novi šef riječkog SDP-a bit će Toni Štimac, koji trenutačno obnaša dužnost i primorsko-goranskog dožupana. Drugi dožupan, Robert Matić, bit pak potpredsjednik riječkog SDP-a. Tri dana prije izbora u Rijeci novog šefa i novo vodstvo dobit će i osječki SDP. Predsjednik te organizacije postat će isto liječnik, Mario Jelavić.