Arheolozi otkrili tajnu izgradnje Dioklecijanove palače: 'Onda smo znali da je to nešto novo'

Cijela Hrvatska krije fantastične tajne iz prošlosti koje samo čekaju da budu otkrivene, a jednu od njih vezanu uz izgradnju Dioklecijanove palače nedavno su otkrili arheolozi. U podmorju Spinuta pronađeni su artefakti koji će izmijeniti način na koji gledamo povijest grada Splita, ali i Dioklecijanove palače, piše HRT.

- Pogotovo nas je iznenadio nalaz građevinskog materijala vezanog za izgradnju Dioklecijanove palače jer smo onda znali da je to nešto novo, rekao je Miroslav Gogala, kustos Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split, voditelj istraživanja.

- Prvi put nakon istraživanja slobodno možemo reći da se izgradnja palače odvijala ne samo od obale koja je danas splitska riva, nego i sa ove sjeverne strane, tj. sa strane Spinuta, otkriva dr. Miroslav Katić, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split.

Na dnu starog pristaništa pronađene su do danas očuvane pravilno rezane cigle usađene u palaču koja je nezaobilazna za sve koje dođu u Split.

- Senzacionalno je to što smo prije mislili da se sve odvijalo na tom uskom arealu palače, a sad vidimo da je to jedna daleko šira priča, da je to cijeli prostor inkorporiran u to ogromno gradilište početkom 4.stoljeća. Sva ta roba i hrana i sve što je dolazilo, dolazilo je u Spinut i tom kratkom cestom od 1,5 km do palače se transportiralo. Vrlo osmišljen prostor, vrlo osmišljena infrastruktura koja je posebno došla do izražaja u vrijeme gradnje palače, dodaje Katić.

Projekt istraživanja pristaništa koje je postojalo od 2.stoljeća vodi Muzej u suradnji s ronilačkim klubom "Špinut", a sam projekt je dio Programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine koji sufinancira Splitsko-dalmatinska županija.

- U konkretnom slučaju, riječ je o programu koji je u 2020. realiziran s 1 milijun kuna, ukupno je realizirano 58 projekata, jedan od njih je i "Pomorska baština Marjana”, kaže Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ. Partner u projektu je i Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan.

- Marjan je osim kao prirodna baština zaštićen i kao kulturna baština, vrlo je bitan po tome. Započeli smo od njegove sakralne baštine, marjanskih crkvica, a sada nastavljamo kroz podmorje Marjana, rekla je Antonela Čmrlec, Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan."

Arheolozi ronioci iznenađeni su velikom količinom materijala izronjenog u nepunih mjesec dana.

- Ovo mogli bismo reći da se tek zagrebalo. Kopnene stvari su vremenom uništene, sada otkrivamo stvari koje su pošteđene. Osim erozijom vremena, ali nisu uništene ljudskom djelatnošću. Prema tome, sada nam ostaje otkriti tajne koje je priroda 2000 godina čuvala, kaže Gogala, , piše HRT.

VIDEO: Brojne ulice i prometnice u Splitu pod vodom: Obilna kiša poplavila grad