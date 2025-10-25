Najveći ratni brod na svijetu iz Splita ide prema Karibima, Maduro optužio SAD za izmišljanje rata

Predjednik Venezuele Nicolás Maduro optužio je Sjedinjene Američke Države za "izmišljanje rata" nakon što je Washington poslao najveći ratni brod na svijetu USS Gerald R. Ford, dosad smještene blizu Splita, u karipsko područje, što predstavlja značajnu eskalaciju američkog vojnog prisustva u regiji, piše BBC.

Američki ministar obrane Pete Hegseth naredio je sinoć da se nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, koji može nositi do 90 letjelica, premjesti iz Sredozemlja. – Obećali su da se nikada više neće upuštati u rat, a sad izmišljaju novi rat – rekao je Maduro.

SAD pojačava svoju vojnu prisutnost na Karibima. Poslani su ratni brodovi, nuklearna podmornica i zrakoplovi F-35 u, kako tvrde, kampanji usmjerenoj na suzbijanje trgovaca drogom. U sklopu operacije izvedeno je deset zračnih napada na plovila za koja se tvrdi da pripadaju krijumčarima. U posljednjem napadu izvedenom jučer, kako je rekao Hegseth, ubijeno je "šest muških narko-terorista" na brodu koji pripada kriminalnoj organizaciji Tren de Aragua.

Pentagon je potvrdio da će USS Gerald R. Ford biti raspoređen u područje odgovornosti Južnog zapovjedništva SAD-a. Glasnogovornik Sean Parnell izjavio je da će dodatne snage "poboljšati i proširiti postojeće sposobnosti za ometanje trgovine narkoticima te degradaciju i razbijanje transnacionalnih kriminalnih organizacija".

Međutim, napadi su izazvali osude u regiji, a stručnjaci dovode u pitanje njihovu zakonitost. Trumpova administracija tvrdi da vodi rat protiv trgovine drogom, no kritičari, uključujući članove Kongresa, optužuju je za pokretanje kampanje zastrašivanja s ciljem destabilizacije Madurove vlade. Maduro je dugogodišnji Trumpov protivnik, a američki predsjednik ga je optužio da je vođa organizacije za trgovinu drogom, što on poriče.

– Ovdje se radi o promjeni režima. Vjerojatno neće krenuti u invaziju, svi se nadaju je da se radi o slanju signala – rekao je za BBC dr. Christopher Sabatini, viši suradnik za Latinsku Ameriku u institutu Chatham House. Smatra da je vojno jačanje namijenjeno "unošenju straha" u venezuelansku vojsku i Madurov uži krug kako bi se okrenuli protiv njega.

Napetosti dodatno rastu zbog izvještaja CNN-a da Trump razmatra gađanje postrojenja za proizvodnju kokaina i krijumčarskih ruta unutar Venezuele. I sam Trump je ranije ovog tjedna spomenuo mogućnost "kopnene akcije". – Sada svakako razmatramo kopno, jer more imamo vrlo dobro pod kontrolom – izjavio je.

Zakonitost američkih napada postala je predmet rasprave i u samom SAD-u. Grupa od 25 demokratskih senatora još je 10. rujna pisala Bijeloj kući, tvrdeći da je administracija napala plovilo "bez dokaza da su pojedinci i teret predstavljali prijetnju Sjedinjenim Državama". Republikanski senator Rand Paul također je ustvrdio da takvi napadi zahtijevaju odobrenje Kongresa.