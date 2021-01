'Najprije sam kuhala kod kuće, za društvo iz ulice. Probala sam hranu ovdje, jako je fina'

Tvrtka Pleter – usluge od četvrtka treba u cijelosti preuzeti pripremu hrane za stanovništvo stradalo u potresu na Banovini, a kuhari volonteri koji su ondje od prvog dana ostat će koliko je potrebno, no od četvrtka će ih biti u manjem broju nego u protekla dva tjedna.

Osnivač Pleter-usluga d.o.o. je Republika Hrvatska, a umirovljeni general Marijan Mareković predsjednik uprave. Pleter zapošljava oko 600 djelatnika na ugostiteljskim i drugim poslovima, a u administraciji je 50-ak zaposlenika. Vlada je objavila kako će hranu kuhati te suha jela pakirati Pleterovi djelatnici, u postojećim, ali i u kuhinjama na terenu, a distribuirat će je po okolnim naseljima Crveni križ.

No dok su ponajbolji hrvatski kuhari okupljeni oko strukovnih udruga hranu pripremali ponajprije iz donacija, pa to državu nije stajalo ništa, Pleteru će država plaćati od 20 do 30 kuna po pripremljenom obroku.

VIDEO: Građani hvale hranu volontera, porcije Pletera mnogi još nisu probali

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Malo su se zeznuli

– Skuplje nego što zastupnici plaćaju ručak u saborskom restoranu – komentirali su građani u Petrinji, uvjereni kako je upravo novac razlog što je Pleter ondje danas umjesto dogovorenih 2000 isporučio čak 4000 porcija:

– Malo su se zeznuli – cinično kaže Davor Matanić, vlasnik cateringa koji je od početka priskočio u pomoć na Banovini.Sad imamo viška hrane – dodaje.

Dok stojimo pokraj zatvorenih lonaca s viškom graha koji je Pleter pripremio, Marin Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja kaže da se će se ta hrana iskoristiti:

– Valjda su zabunom povećali s 2000 na 4000 porcija. Ne znam je li to zbog nepovjerenja prema nama ili je posrijedi slučajna greška. Bitno je da ćemo poštovati naš dogovor i nikoga nećemo ostaviti gladnim. Imamo dovoljno hrane da u idućem razdoblju tako i bude. Ako ne podijelimo li svu hranu, rashladit ćemo je, bit će zdravstveno ispravna pa ćemo je ili podgrijati sutra ili ćemo dati ljudima da si sami zgriju. Čut ćemo se s ljudima iz Pletera da to više ne rade. Rekao bih da se ova greška dogodila iz nekakve nesigurnosti – kaže Marin Medak, od kojeg doznajemo i da je Pleter povećao porcije graha pa su umjesto traženih 400 poslali 500 mililitara po osobi.

Medak je uvjeren kako će Pleter u konačnici dobro odraditi povjereni posao:

– Preuzimaju od četvrtka. Oni su velika tvrtka, spremni su, i vjerujem da će to moći odraditi. Koja je kvaliteta obroka, ne želim u to ulaziti. Vjerujem da je svima bitno da dobiju topli obrok, a ne kulinarsku deliciju. Mislim da se s te strane Pleter i ne može natjecati s profesionalnim chefovima koji su tu bili zato što su ugostiteljski obrti sad zatvoreni pa su ovamo došli najbolji kuhari iz cijele države – rekao je Marin Medak.

VIDEO: Medak: Kuhari volonteri vratit će se na ljeto, možda ćemo raditi i vjenčanja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Obroke raspodjeljuje Stožer”

Stanovnicima Petrinje i okolice danas se najprije dijelio grah, a zatim hrana koju su pripremili kuhari volonteri. Petrinjku Lidiju Orlić, umirovljenu profesoricu povijesti i geografije, dopala je porcija volontera: – Najprije sam kuhala kod kuće, za društvo iz cijele ulice. Prije neki dan sam probala hranu ovdje, jako je fina. I obilna. Danas sam dobila gulaš i tijesto – govori.

– Pleter je već na sam dan potresa, u utorak navečer, odnosno od srijede ujutro, bio počeo u vojarni pripremati obroke za potrebe vojske i za civile koji su bili smješteni u domu za starije, a bili su na privremenom smještaju u vojarni – rekao je za Novu TV Marijan Mareković i objasnio kako bi ta tvrtka bila spremna preuzeti pripremanje i dostavu obroka i prvi dan, da je tako zatraženo. No tvrdi kako dosad Pleterove usluge nisu bile potrebne jer su “volonteri dobro radili posao”. A čekala se i zapovijed Kriznog stožera. Ona je objavljena u nedjelju, a u ponedjeljak i utorak odmah je isporučeno 7000 toplih i 5000 suhih obroka.

Pitali smo Pleter kako to da je tvrtka danas na Banovini isporučila 4000 porcija graha, a naručeno je 2000 porcija. Molimo smo objašnjenje o čemu se radi jer su se pojavila nagađanja da se priprema više obroka kako bi se naplatilo više novca po obroku od države. Dobili smo kratak odgovor: “Za raspored broja obroka po lokacijama podjele molimo obratite se Stožeru.”

Što se tiče volontera, oni će ostati na Banovini dokad bude potrebno.

– Neke će udruge, poput Hrvatskog kuharskog saveza i Chef kuha doma, ostati. Vidjet ćemo u kojem ćemo smjeru pomoći ovome kraju, bilo da od ovdašnjih ljudi kupimo stoku, voće, povrće, bilo da organiziramo donatorske večere... Dolazit ćemo i ljeti. Tko zna, možda zbog nečijeg vjenčanja. Želimo pomoći ovome kraju koji je bio siromašan i prije potresa – kaže Marin Medak.