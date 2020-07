Najnovije fotografije s gradilišta: Završeno sedam od 12 stupova, krenula izrada pilona

Krajem ovog mjeseca bit će točno dvije godine otkako je kineski China Road and Bridge Corporation (CRBC) uveden u posao gradnje Pelješkog mosta. Realizacija tog najvažnijeg infrastrukturnog projekta u RH tako ulazi u svoju treću, zadnju godinu pa se može reći da počinje završno odbrojavanje do konačnog spajanja Hrvatske. U Hrvatskim cestama (HC) kažu da je CRBC dosad izveo više od 50 posto radova na mostu, odnosno radove u vrijednosti 1,01 milijardu kuna. Od početka izvođenja radova pa dosad zabijeni su svi čelični piloti na stupnim mjestima od S4 do S 12. Što se tiče stupnih mjesta, na nekim od njih je već počelo postavljanje potpornih skela, montaža čelične rasponske konstrukcije i izrada pilona. Na drugim stupnim mjestima, navode u HC-u, izvode se radovi bušenja i iskopa tla iz pilota, ugradnje armaturnih koševa i betoniranje pilota, armiranje i betoniranje naglavnica pilota, postavljanje armature i betoniranje segmenata stupova.

Radovi najviše poodmakli na S5 i S8

Dosad su završeni radovi na izradi sedam od ukupno 12 stupova plus dva upornjaka. Tako su iz mora već nikli gotovi stupovi 2,5,6,7,8,9 i 13. A radovi su najviše poodmakli na S8 i S5. Tako su na S8, koji je visok 53.35 metara, nakon izrade privremene potporne skele, pomoću velike plovne dizalice nosivosti 1000 tona, montirana dva čelična bazna segmenta rasponske konstrukcije mosta. Pojedinačna težina baznog segmenta iznosi oko 269 tona. Na S8 su, kažu nam u HC-u, počeli i radovi na postavljanju oplate i armature nultog segmenta pilona. S5 je također u fazi betoniranja nultog segmenta pilona nakon što su na njega postavljena dva bazna segmenta. U srpnju će potporna skela i bazni segmenti biti postavljeni i na S6 koji je visok 46,41 metara, S7 ( 53,35 metara), S9 ( 46,41 metar) i S13 (26,06 metara).

Na S2, koji je visok 19,4 metara ugrađuju se ležajevi te beton ispod njih. U veljači ove godine iz Kine na gradilište Pelješkog mosta stigla je prva isporuka od 29 segmenata čelične rasponske konstrukcije. Uskoro bi prema Hrvatskoj trebala krenuti i druga pošiljka od 28 segmenata. A kad će ti segmenti točno doći ovisi o tome kad će hrvatski nadzorni inženjeri otići u Kinu kako bi u tamošnjim pogonima mogli provjeriti kvalitetu njihove proizvodnje Zbog pandemije koronavirusa i prekida letova to je dosad bilo nemoguće, no u HC-u su ipak izgleda pronašli rješenje za taj problem, a što je povezano s planovima CRBC-a za dolazak njihovih varioca iz Kine koji su potrebni za montažu segmenata čelične konstrukcije.

Poseban let iz Kine s variocima

U HC-u kažu da kineski izvođač traži mogućnosti i načine da na gradilište u što kraćem roku dovede potreban broj visoko specijaliziranih varioca te da je zasad plan da oni stignu posebnim zrakoplovom iz Kine 27. srpnja. A onda bi, objašnjavaju u HC-u, tim povratnim letom u Kinu otišli i hrvatski nadzorni inženjeri. Što se varioca tiče, u HC-u kažu da, ako se dolazak tih radnika iz Kine u skorije vrijeme ne realizira, ostaje mogućnost suradnje sa stručnom radnom snagom iz hrvatskih brodogradilišta s kojima je kontakt ranije uspostavljen. Radi se naime o variocima Brodosplita. Na gradilištu je pak trenutno 619 radnika, od čega je 137 tehničkog i pomoćnog osoblja, a ostalo su radnici, strojari i mornari na brodovima.

Što se tiče ugovorenog roka završetka radova na mostu, kraj srpnja 2021., u HC-u objašnjavaju da je uslijed pandemije virusa COVID-19, bio obustavljen rad dvaju proizvodnih pogona čelične rasponske konstrukcije u Kini što u konačnici za posljedicu ima pomicanje datuma završetka radova na kraj 2021. No ističu i da je CRBC poduzeo određene aktivnosti kako bi moguće kašnjenje nadoknadio pojačanim angažmanom u radovima koji predstoje – prije svega proizvodnji, dopremi i montaži čelične rasponske konstrukcije.

Pandemija nije zaustavila radove

- U HC-u stalno radimo na rješavanju svih eventualnih problema što se posebice očitovalo na početku pandemije koronavirusa kada se zbog brzog i kvalitetnog odgovora na pandemiju gradilište nije ni u jednom trenutku zatvorilo nego su radovi odvijali i dalje uz sve poduzete protokole mjera zaštite - ističe predsjednik Uprave HC-a Josip Škorić.

Iskop tunela Debeli Brijeg

Što se tiče pak pristupnih cesta, koje su se počele graditi krajem 2019., a radovi su se zbog pandemije COVID-a 19 odvijali smanjenim intenzitetom, dosad je realizirano je 20 posto radova na samoj trasi te 15 posto radova na izgradnji tunela.Na dionici Duboka - Sparagovići, gdje je izvođač radova Strabag među ostalim napreduju radovi iskopa tunela Debeli Brijeg koji će biti dug gotovo 2,5 kilometra, dakle kao i Pelješki most. Glavna cijev kod izlaznog portala iskopana je do 400, a servisna do 270 metara. Kod ulaznog portala iskop glavne cijevi napredovao je do 90 metara, a servisne 60 metara. Grčki Avax gradi stonsku obilaznicu, poddionice Sapragovići - Prapratno i Prapratno Doli. Na tom dijelu među ostalim kopaju se temelji upornjaka i stupa mosta Ston. Prema podacima HC-a, radovi na tunelu Polakovica napredovali su do iskopa predusjeka portala do prve berme.