Arena se puni mjesecima unaprijed – nakon rasprodanih donjih tribina ubrzano se pune mjesta i na gornjima

Velik interes za novo izdanje potvrđuje i prodaja ulaznica – donje tribine već su rasprodane, dok se mjesta na gornjim tribinama ubrzano popunjavaju.

Dojmovi s ovogodišnjeg Progledaj srcem te dvodnevnog programa ispunjenog molitvom, nadahnjujućim svjedočanstvima i nastupima najpoznatijih izvođača suvremene kršćanske glazbe još se sliježu, a organizatori već najavljuju da nas na Progledaj srcem 2027. očekuju istaknuta glazbena imena, bogat duhovni program i atraktivna scenografija.

„Bit će to večer koja mijenja srca, večer nade i radosti”, najavljuju organizatori.

Budite i vi dio najvećeg duhovno-glazbenog događaja godine i doživite ozračje koje je teško opisati riječima, a nemoguće zaboraviti. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.