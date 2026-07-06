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PROGLEDAJ SRCEM 2027

Arena se puni mjesecima unaprijed – nakon rasprodanih donjih tribina ubrzano se pune mjesta i na gornjima

Foto: promo
1/5
VL
Autor
Promo
06.07.2026.
u 09:36

„Progledaj srcem” vraća se 22. svibnja 2027. i ponovno okuplja tisuće ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva na večeri molitve, zajedništva, slavljenja i susreta s Bogom. Već trinaest godina ovaj jedinstveni događaj ispunjava dvorane, arene, pa čak i stadion, okupljajući generacije koje žele zajedno slaviti, moliti i otvoriti srce Božjoj prisutnosti.

Velik interes za novo izdanje potvrđuje i prodaja ulaznica – donje tribine već su rasprodane, dok se mjesta na gornjim tribinama ubrzano popunjavaju.

Dojmovi s ovogodišnjeg Progledaj srcem te dvodnevnog programa ispunjenog molitvom, nadahnjujućim svjedočanstvima i nastupima najpoznatijih izvođača suvremene kršćanske glazbe još se sliježu, a organizatori već najavljuju da nas na Progledaj srcem 2027. očekuju istaknuta glazbena imena, bogat duhovni program i atraktivna scenografija.

„Bit će to večer koja mijenja srca, večer nade i radosti”, najavljuju organizatori.

Budite i vi dio najvećeg duhovno-glazbenog događaja godine i doživite ozračje koje je teško opisati riječima, a nemoguće zaboraviti. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.

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