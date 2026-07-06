Tisuće ljudi bježe od požara koji bjesne na jugu Europe

Šumski požari bjesne u ponedjeljak južnom Europom, prisiljavajući tisuće ljudi na evakuaciju iz svojih domova i potičući dužnosnike da zabrane gledateljima ulazak na etapu poznate biciklističke utrke Tour de France. Stotine vatrogasaca bore se s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke. Temperature ponovno rastu, a predviđa se da će doseći 40 stupnjeva Celzija u dijelovima Europe koja još uvijek pati od posljedica rekordnog toplinskog vala.

U jugozapadnoj Francuskoj, u blizini grada Perpignana, 700 vatrogasaca uz potporu specijalnih zrakoplova borilo se da stavi pod kontrolu "gigantski" požar koji se širio u teško dostupnom području, a evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Raspirivan vjetrom, intenzivnom vrućinom i iznimno suhim zrakom, požar se gotovo utrostručio od nedjelje ujutro, progutavši 4.600 hektara. Požari su izbili ubrzo nakon toplinskog vala u lipnju, jednog od najgorih u Europi, tijekom kojeg su zabilježene tisuće smrtnih slučajeva i koji bi bio "gotovo nemoguć" bez klimatskih promjena, prema skupini znanstvenika iz organizacije World Weather Attribution.

S obzirom na to da će se živa u nadolazećim danima ponovno popeti, vlasti su izrazile zabrinutost da je godišnja ljetna sezona šumskih požara započela mjesec dana ranije. "Sezona će biti duga, morate nam pomoći", rekao je pukovnik francuske vatrogasne službe Eric Belgioino, apelirajući na ljude u blizini požara u Pirinejima da poduzmu mjere opreza. U Francuskoj su dužnosnici objavili da će se treća etapa biciklističke utrke Tour de France kroz Pirineje u ponedjeljak održati bez gledatelja.

Etapa, na kojoj će u ponedjeljak biciklisti voziti iz Španjolske u Francusku, "bit će ograničena samo na prolaz vozača i vozila bitnih za organizaciju utrke". "Javnost se moli da se ne približava ruti ili ciljnom području", rekao je regionalni dužnosnik Pierre Regnault de la Mothe. Tijekom vikenda su u plamenu nestale dvije tvornice u grčkom Solunu, prisilivši vlasti da evakuiraju okolno područje i kućanstva da drže prozore zatvorene.

U Španjolskoj je požar u blizini sjeveroistočne obale Costa Brave progutao više od 2.200 hektara u dva dana, a vatrogasci su rekli da će njihove napore zakomplicirati porast temperature i mnoga žarišta dima u blizini požara. Drugdje su veliki požari uništili stotine hektara šuma, vinograda i šikare na hrvatskom otoku Hvaru i u Taleu u Albaniji. Regije diljem Portugala, Španjolske i južne Francuske pojačale su upozorenja na vrućinu za nadolazeće dane. Očekuje se da će se u ponedjeljak najnoviji toplinski val pomaknuti na sjever, a prognostičari kažu da bi mogao trajati do sljedećeg vikenda.