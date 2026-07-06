Ukrajina ide u lov na strane borce: Nude plaće od 10.000 dolara, ali postoji jedan veliki problem

Ukrajina pokušava riješiti jedan od svojih najvećih problema – nedostatak vojnika na prvoj crti – pa sve više računa na strane borce kojima nudi veće plaće i dulje ugovore. No, kako piše Business Insider, pravi izazov nije privući ih, nego ih zadržati.

Prema novom modelu, pješačke i jurišne postrojbe mogu potpisivati ugovore na šest do 14 mjeseci, a mjesečna primanja dosežu prosječno oko 300.000 grivnji (oko 7000 dolara), dok maksimalni iznos može prijeći 460.000 grivnji (više od 10.000 dolara), ovisno o broju dana provedenih na bojištu.

Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov te je iznose opisao kao "najveće plaće za pješaštvo na svijetu", naglasivši da su upravo te dužnosti danas "najteži i najrizičniji posao". Cilj je, rekao je, da 30 do 50 posto tih pozicija popune strani državljani. Ryan O'Leary, zapovjednik dobrovoljačke postrojbe Chosen, smatra da će veće plaće sigurno privući više ljudi. "Više će momaka doći zbog novca, to je očito", rekao je za Business Insider.

Ipak upozorava da to samo po sebi neće riješiti problem jer mnogi stranci i dalje dolaze na minimalnih šest mjeseci, a zatim odlaze kući ili prelaze u druge postrojbe. Sličnog je mišljenja i strani borac koji koristi pozivni znak Kante. On tvrdi da je u prvim godinama rata bilo mnogo idealista koji su dolazili iz političkih i moralnih razloga, ali da se situacija promijenila. "Ako želite ljude, morate platiti", rekao je Kante. Dodao je da Ukrajina danas ne konkurira samo idealistima nego i globalnom tržištu iskusnih boraca koji mogu birati angažmane u drugim sukobima.

Ukrajinski vojnici uglavnom podržavaju novu politiku. Časnik za elektroničko ratovanje Jurij ocijenio je privlačenje stranaca "jednim od najboljih rješenja" za manjak ljudstva, dok je narednik Alex iz brigade bespilotnih sustava Nemesis rekao da su mnogi Ukrajinci koji su bili spremni riskirati život već ranije otišli u rat te su sada iscrpljeni ili ranjeni.

Najveći problem ostaje zadržavanje ljudi. O'Leary upozorava da Ukrajina često uloži vrijeme i novac u obuku stranog vojnika, a on nakon šest mjeseci ode, pa država ima "vrlo malo koristi od te investicije". Prema njegovim riječima, razlog nisu samo plaće nego i svakodnevni problemi: ograničen pristup digitalnim vojnim sustavima, manje pogodnosti i osjećaj da strani borci nisu potpuno izjednačeni s ukrajinskim vojnicima. "Već su riješili pitanja stalnog boravka i državljanstva, što je korak naprijed, ali sada trebaju izjednačiti uvjete za strance kako bismo imali osjećaj da smo na istoj razini s Ukrajincima", rekao je.

Američki veteran koji se predstavlja pozivnim znakom Charlie smatra da su novi ugovori i veće isplate "pozitivan korak" jer prvi put ozbiljno potiču strance da ostanu dulje od minimalnih šest mjeseci. Dodaje i da mnoge privlači jedinstveno ratno iskustvo koje se danas teško može steći drugdje. "Ako pogledate svijet danas, najbolje mjesto za stjecanje takvog iskustva za stranca je Ukrajina", zaključio je Charlie za Business Insider.